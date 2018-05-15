Hammarby - Malmö FF maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Hammarby ile Malmö FF, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 22 puanlı Hammarby 1. sırada bulunuyor, Malmö FF 11 puana sahip ve 10. sırada. Hammarby son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Hammarby galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Malmö FF galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hammarby önceki hafta Halmstads mücadelesinde 1-3 yenildi.

Malmö FF ise Hacken karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hammarby, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Malmö FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Malmö FF, 4 gol atarken 10 gol yedi.