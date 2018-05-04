Hammarby - Sundsvall maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Hammarby ile Sundsvall, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Hammarby 16 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sundsvall 9 puanda ve 7. sırada. Hammarby, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sundsvall, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hammarby kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Sundsvall sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Hammarby son hafta oynanan Östersunds FK maçında 0-3 yenildi.

Sundsvall ise Östersunds FK maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hammarby, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Sundsvall, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sundsvall 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.