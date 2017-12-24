Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması, avlanan hamsi miktarında düşüşe yol açarken, balığın kilogram fiyatının da 20-25 TL'ye çıkmasına neden oldu. Hamsi fiyatlarındaki yükseliş 'Nerede bu hamsi?' sorularını beraberinde getirdi. Fiyatı yüzünden hamsi almakta zorlanan vatandaşlar bugün pek çok ildeki hamsi festivallerine akın etti. 5 ildeki hamsi festivallerinde toplam 21 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

SANCAKTEPE'DE 10 TON HAMSİ DAĞITILDI

AA'nın haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hamsi Festivali"nde vatandaşlarda 10 ton hamsi dağıtıldı.

Samandıra Atayolu Caddesi'nde Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Erdem, Karadeniz'in ortak damak tadı olan hamsiyi, bu yıl ikincisini organize ettikleri festivalle ilçe sakinleri ile buluşturduklarını söyledi.

Erdem, hamsinin Karadeniz mutfağının vazgeçilmez ürünü olduğunu ifade ederek, "Karadenizli komşu ve hemşehrilerimiz pilavıyla, tatlısıyla, turşusuyla ve kızartmasıyla farklı alanda hamsiden vazgeçmeyip kullanıyorlar. Hamsinin varlığını Sancaktepe'deki komşularımıza tekrar hissettiriyoruz. Zaman zaman farklı yöresel yemek günleri de düzenledik ama hamsiye olan ilgi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erdem, ızgaralarda pişirilen hamsileri ekmek arası yaparak vatandaşlara ikram etti.

Festivale katılan vatandaşlar, hamsi ikramının ardından alanda çalınan Karadeniz yöresine has müzikler eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu da yer aldı.

İZMİR'DE 5 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediyenin de desteklediği Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu'nca (KADEKON) düzenlenen 10'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni'nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.



Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması, avlanan hamsi miktarında düşüşe yol açarken, balığın kilogram fiyatının da 20- 25 TL'ye çıkmasına neden oldu. Fiyatı yüzünden hamsi almakta zorlanan İzmirliler, Karşıyaka Belediyesi ve KADEKON tarafından Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen 10'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni'nde balığa doydu.

Şölende binlerce katılımcıya, tavalarda kızartılan 5 ton hamsi ikram edildi. KADEKON yöneticileri, hamsiyi 25 gün önce ihaleye çıkarak, yurt dışından aldıklarını söyledi. Hamsi şölenine katılanlar, horon oyunuyla eğlendi.

ORDU'DA 10 BİN KİŞİYE 5 TON HAMSİ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, yaklaşık 10 bin kişiye 5 ton hamsi ikram edildi.

Fatsa Dernekler Federasyonunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, Fatsa ve çevre ilçe belediyelerince stantlar kuruldu.

Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Festivalde ayrıca, meydanda kurulan ızgaralarda pişirilen 5 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, yaptığı açıklamada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan hamsinin 10 bin kişiye dağıtıldığını söyledi.

Festivale katılımın kötü hava şartlarına rağmen yüksek olduğunu dile getiren Yeşiltaş, "Birlik ve beraberlik adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Hamsiler katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Bu festivali geleneksel hale getireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat'ın da katıldığı festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

NİĞDE'DE 1 TON HAMSİ DAĞITILDI

Niğde'de düzenlenen 6'ncı Hamsi Şenliği'nde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Kent Ormanı'nda Niğde Belediyesi sponsorluğunda Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile hamsi şenliğinin bu yıl 6'ıncısı düzenlendi.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, kentteki Karadenizliler ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı şenlikte dernek tarafından 1 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı. Etkinlikte hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte dağıtılan hamsiler yenirken, şenliğe gelenler kemençeyle horon tepti Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler, dernekleri tarafından 6'ncısı düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin Niğde´ye sembol haline geldiğini belirterek şunları söyledi:





"Karadeniz kendine özgü folkloruyla kültürü iel diğer bölgelerimiz gibi çok enteresan güzel bir yöredir. Bu yörenin tanıtımı için Karadenizin güzellikleri insanın sıcaklığı kültürü ve yaşam tarzını tanıtmak ve Niğdelilerle diyalog kurmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz."



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, bu tür festivallerin kültürlerin yaşatılması ve bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında, insanlarımız arasındaki dostluk kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çok büyük faydaları olduğunu söyledi.

ANKARA'DA DA HAMSİ FESTİVALİNE AKIN ETTİLER

İHA'nın geçtiği habere göre, Başkent Ankara'da ise yılın son günlerinde yağan kar vatandaşları dışarı döktü. Ankaralılar pazar gününü düzenlenen hamsi festivali ile renklendirdi.



Başkent Ankara'da aylardır etkisini gösteren soğuk, dün geceden itibaren etkisini kar yağışı ile yumuşak bir havaya çevirdi. Güzel havayı fırsat bilen Gölbaşı Belediyesi düzenlediği hamsi festivali ile vatandaşın hafta sonunu değerlendirmesini sağladı. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale vatandaşlar akın etti. Bir yandan hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, diğer yandan karnını doyuranlar horon tepti, oyunlar oynadı. Alanda dans topluluklarının da gösterileri oldu. Çoluk çocuk etkinliğe gelen aileler çok eğlendiğini dile getirdi. Hem hamsi ekmek lezzeti, hem müzik ve oyun, hem de eşsiz göl ve kar manzarası insanların içini ısıttı.

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