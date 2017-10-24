Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatları düşüşe geçti

Türkiye'de oldukça tüketilen ve deniz mahsülleri arasında en çok rağbet gören besinlerden olan hamsi, fiyatlarıyla da ön plana çıkan bir yiyecek türü. Hamsiyi seven ve sık sık tüketen vatandaşlar merakla hamsi fiyatlarını araştırıyor. Peki hamsi fiyatları ne kadar? İşte hamsi fiyatlarındaki son durum...

HAMSİ FİYATLARI NE KADAR?

Havaların soğuması ile birlikte deniz mahsüllerinin fiyatları da doğru oranda etkileniyor. Sofraların vazgeçilmez besinlerinden olan hamsi de bu fiyat değişiminden etkileniyor. Hamsi almak isteyen vatandaşlar sık sık hamsi fiyatlarını takip ediyor.

Tüketicilerin yakından ilgilendiği hamsi fiyatları büyük oranda düşüşe geçmeye başladı. Karadeniz'de yoğun bir şekilde başlayan balık avı hamsi fiyatlarının düşmesini sağladı.

Karadeniz'de bol miktarda gerçekleşen hamsi avı, geçen hafta sonu tezgahlarda 20 liraya kadar yükselen fiyatın 7,5 liraya kadar gerilemesini sağladı.

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını dile getiren balıkçılar, "Hamsi balığını son 3 gündür denizde çok avlıyoruz. Hamsinin bereketi tezgahlara da yansıdı ve kilosu 20 TL'den 7,5 TL'ye kadar düştü" dediler.

Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, "Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 20 TL'den satıyorduk. Denizden av bol çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. Şimdi tezgahlarımız hamsi süsledi ve fiyatı da 7,5 TL'ye kadar düştü. Hamsi böyle avlanırsa fiyatları daha da aşağı düşer. Bizler satıcılar olarak memnunuz vatandaşlarda alıcı olarak memnun" dedi.

Vatandaşlardan Cenan Özlü, bu sezon hamsinin ortalama 15 lira seviyelerinden satışa sunulduğunu, bugün fiyatların 7,5 liranın altına düştüğünü söyledi.

Oldukça lezzetli olan hamsinin fiyatının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Özlü, "7,5 liraya kadar düşen fiyatın daha da aşağı inmesini bekliyoruz. Ancak deniz şartları ortada. Av fazla olacak ki fiyat düşsün. Bununda bilincindeyiz. Bizler sofralarımızda hamsiyi her zaman görmek istiyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 5 ila 7 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK



(LİRA) Hamsi 5,00 7,00 Somon (çiftlik) 10,00 17,00 İstavrit 5,00 7,00 Kefal 7,00 10,00 Mezgit 10,00 15,00 Levrek (deniz) 20,00 40,00 Çipura (çiftlik) 20,00 25,00 Kötek 25,00 30,00 Palamut (tane) 4,00 10,00 Barbun 10,00 30,00 Kalkan 70,00 100,00 Çinekop (deniz) - - Zargana 20,00 25,00 İzmarit 5,00 7,00 Levrek - - Alabalık 10,00 14,00 Uskumru 7,00 10,00





hamsi fiyatları

Hamsi fiyatları ne kadar oldu