Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatları düşüşe geçti

Türkiye'de oldukça tüketilen ve deniz mahsülleri arasında en çok rağbet gören besinlerden olan hamsi, fiyatlarıyla da ön plana çıkan bir yiyecek türü. Hamsiyi seven ve sık sık tüketen vatandaşlar merakla hamsi fiyatlarını araştırıyor. Peki hamsi fiyatları ne kadar? İşte hamsi fiyatlarındaki son durum...
HAMSİ FİYATLARI NE KADAR?
Havaların soğuması ile birlikte deniz mahsüllerinin fiyatları da doğru oranda etkileniyor. Sofraların vazgeçilmez besinlerinden olan hamsi de bu fiyat değişiminden etkileniyor. Hamsi almak isteyen vatandaşlar sık sık hamsi fiyatlarını takip ediyor.
Tüketicilerin yakından ilgilendiği hamsi fiyatları büyük oranda düşüşe geçmeye başladı. Karadeniz'de yoğun bir şekilde başlayan balık avı hamsi fiyatlarının düşmesini sağladı.
Karadeniz'de bol miktarda gerçekleşen hamsi avı, geçen hafta sonu tezgahlarda 20 liraya kadar yükselen fiyatın 7,5 liraya kadar gerilemesini sağladı.
Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını dile getiren balıkçılar, "Hamsi balığını son 3 gündür denizde çok avlıyoruz. Hamsinin bereketi tezgahlara da yansıdı ve kilosu 20 TL'den 7,5 TL'ye kadar düştü" dediler.
Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, "Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 20 TL'den satıyorduk. Denizden av bol çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. Şimdi tezgahlarımız hamsi süsledi ve fiyatı da 7,5 TL'ye kadar düştü. Hamsi böyle avlanırsa fiyatları daha da aşağı düşer. Bizler satıcılar olarak memnunuz vatandaşlarda alıcı olarak memnun" dedi.
Vatandaşlardan Cenan Özlü, bu sezon hamsinin ortalama 15 lira seviyelerinden satışa sunulduğunu, bugün fiyatların 7,5 liranın altına düştüğünü söyledi.
Oldukça lezzetli olan hamsinin fiyatının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Özlü, "7,5 liraya kadar düşen fiyatın daha da aşağı inmesini bekliyoruz. Ancak deniz şartları ortada. Av fazla olacak ki fiyat düşsün. Bununda bilincindeyiz. Bizler sofralarımızda hamsiyi her zaman görmek istiyoruz" diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 5 ila 7 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|
Hamsi
|5,00
|7,00
|Somon (çiftlik)
|10,00
|17,00
|İstavrit
|5,00
|7,00
|Kefal
|7,00
|10,00
|Mezgit
|10,00
|
15,00
|Levrek (deniz)
|20,00
|40,00
|Çipura (çiftlik)
|20,00
|25,00
|Kötek
|25,00
|30,00
|Palamut (tane)
|
4,00
|10,00
|Barbun
|10,00
|30,00
|Kalkan
|70,00
|100,00
|Çinekop (deniz)
|-
|-
|Zargana
|20,00
|25,00
|İzmarit
|5,00
|7,00
|Levrek
|-
|-
|Alabalık
|10,00
|14,00
|Uskumru
|7,00
|10,00
- hamsi fiyatları
- Hamsi fiyatları ne kadar oldu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.