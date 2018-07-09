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Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Doğal güzelliğiyle cennet örneği olan bu harika yerlere zaten ziyaretçi akını var. Yaptığımız yeni düzenlemeler ve tesislerle ziyaretçi sayısı giderek artacaktır. Tanıtım faaliyetleri de tabii çok önemli. Bu noktada da gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.