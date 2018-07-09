Sinop'ta, denizin nehir gibi kara içine girdiği Karadeniz'deki "ria" tipi oluşumun en güzel örneklerinden biri olan ve 2007 yılında Türkiye'nin 22'nci tabiat parkı ilan edilen Hamsilos Tabiat Parkı, binlerce ziyaretçisine görsel şölen sunuyor.
AA'nın haberine göre kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta 679 dekarlık alana sahip olan Hamsilos Tabiat Parkı, aynı zamanda birinci derecede sit alanı. Tabiat parkı, bünyesinde Akliman ve Hamsilos olmak üzere iki farklı doğal limanı da barındırıyor.
Yabani karanfil, deve dikeni, sütleğen çiğdem, gür çam ormanları gibi bitki örtüsüyle kaplı olan tabiat parkı, 150 farklı kuş türü ile çok sayıda farklı yabani hayvana da barınma imkanı sunuyor.
Sinop'a gelen yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistten 500 bine yakınının ziyaret ettiği Hamsilos Tabiat Parkı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan yeni yatırımlarla gelecekte daha çok ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
"EKOTURİZM VE TABİAT TURİZMİ YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİNİZ"
DKMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sinop'ta genel müdürlüklerine bağlı 5 tabiat parkı bulunduğunu söyledi.
Hamsilos Tabiat Parkı'nın en fazla ziyaretçi ağırlayan yerlerden biri olduğuna işaret eden Başyiğit, 2016 yılından itibaren halkın ihtiyaçları gözetilerek bazı çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Doğal dokuyu bozmadan tesisleşme yönünde adımlar attıklarını dile getiren Hasan Başyiğit, şöyle konuştu:
"Sinop olarak ekoturizm ve tabiat turizmi yönünden çok zenginiz. Kentteki tabiat parklarının turizme kazandırılması için çalışmalarımız var. Hamsilos Tabiat Parkı, doğal güzelliği sayesinde çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Burada halkın ihtiyaçları gözetilerek yeni tesisler yapıldı. İki yeni bina, mescit, tuvalet ve bebek bakım odaları ile hizmet veriyor. Yine yağmur barınakları, kameriye, panel çit, soyunma kabini, ahşap köprü, seyir terasları gibi pek çok hizmeti daha vatandaşlarımıza sunduk."
"ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ"
Başyiğit, tabiat parklarının aynı zamanda bulundukları bölgelere binlerce ziyaretçi çeken önemli turizm merkezleri olduğuna dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmaların ardından tabiat turizmi sevenlerin çok yoğun ilgisi var.
Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Doğal güzelliğiyle cennet örneği olan bu harika yerlere zaten ziyaretçi akını var. Yaptığımız yeni düzenlemeler ve tesislerle ziyaretçi sayısı giderek artacaktır. Tanıtım faaliyetleri de tabii çok önemli. Bu noktada da gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.
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