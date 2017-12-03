Hamsinin fiyatı 25 TL'ye çıkabilir

Arslan yaptığı açıklamada, palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların, kasım ortalarında başlamaları gereken hamsi avına eylül itibarıyla başladıklarını belirtti.
Karadeniz'de son yılların en bol hamsi avcılığının yapıldığını dile getiren Arslan, "Bu sezon avlanan balık miktarı 300 bin ton civarında. Her gece denize açılan onlarca tekne, binlerce kasa balıkla liman ve barınaklara döndü" dedi.
Arslan, hamsi avının erken başlaması ve aşırı avlanma sonucu av miktarında ciddi düşüş olduğunu ifade etti.
Havaların iyi gitmesi durumunda aralık ayında da zaman zaman tezgahlarda bol miktarda hamsi bulunabileceğini belirten Arslan, "Hamsi kaybolmaya başladı. Şu anda daha soğuk sulara göç ediyor. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliniyor. Tekneler zamanından önce ağlarını toplamaya başladı, sezon erken kapanacak" diye konuştu.
Arslan, av miktarının azalmasının fiyatlara da olumsuz yansıdığını dile getirerek, Giresun'da 5 lira olan hamsi fiyatının 10-15 liraya kadar yükseldiğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde uygun fiyata hamsi yemenin imkansız olduğunu savunan Arslan, fiyatların 20-25 lirayı bulabileceğini kaydetti.
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