Aslan yaptığı açıklamada, birkaç gündür Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşullarının dün itibarıyla etkisini yitirdiğini belirtti.

Dün akşam teknelerin yeniden denize açıldığını ve hamsi avladığını ifade eden Aslan, "Tekneler, liman ve balıkçı barınaklarına az miktarda da olsa hamsiyle döndü. Günler sonra yeniden tezgahları hamsi süslemeye başladı." dedi.

Aslan, hamsi sürülerinin Türk karasularını büyük ölçüde terk ettiğine dikkati çekerek, "Balık daha soğuk sulara sahip Rusya ve Gürcistan'a göçüyor. Türk balıkçısı da hamsinin peşinden bu ülkelere geçmeye başladı. Önümüzdeki süreçte tezgahları Rus ve Gürcü karasularında avlanan hamsi süsleyecek" diye konuştu.



HAMSİ FİYATI DÜŞÜYOR



Öte yandan, Giresun'da hamsinin 15-20 liraya kadar yükselen kilogram fiyatı, avcılığın yeniden başlamasıyla düşüşe geçti.

Balıkçı Ahmet Demirci, hamsi fiyatının 10 liraya gerilediğini belirterek, "İlerleyen günlerde havaların iyi gitmesi durumunda avcılığın biraz daha bollaşmasını ve rakamın biraz daha düşmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması beklenirken, Çağlar'ın tabutuna kabe örtüsü sarıldı.



İTO Başkanı İbrahim Çağlar geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Çağlar için bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.Öte yandan İbrahim Çağlar'ın naaşının bulunduğu tabuta kabe örtüsünün sarıldığı görüldü.

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