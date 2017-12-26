Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 5 yıl birlikte olduğu Sinem Yanmaz’dan evlilik dışı doğan oğlu için açtığı davada verilen aylık 3500 liralık nafakaya itiraz etti. Şu an antrenörlük yapmadığını belirten Hamzaoğlu, sadece bir dükkân ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü. Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirten Hamzaoğlu, ödediği nafakada indirim yapılmasını istedi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Denizlispor medya sorumlusu iken tanıştığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri süren Sinem Yanmaz, nafaka davasının yanı sıra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı. Hamzaoğlu’nun Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri ve Antalya Alanya’da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamzaoğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü.

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