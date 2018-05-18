Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel bir mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu anlamda galibiyet önemliydi." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligi güzel bir sonla bitirdiklerini söyledi.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Bakkal, "Bu kadar sıcak havada, kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu anlamda galibiyet önemliydi. İşi her ortamda ciddiye alan oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Alanya'ya hayırlı olsun." diye konuştu.



Mesut Bakkal, göreve geldiği günden bu yana kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezonun son haftasında taraftarlara güzel bir maç izlettirdiklerini belirtti.

Her iki takım oyuncularını maçta gösterdikleri performanstan dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Bu sezonu bizim açımızdan değerlendirecek olursak, zor bir ikinci yarı yaşadık. İlk yarı da zaten Antalyaspor için zor geçmişti. İkinci devrede de fedakarlık isteyen zor bir süreç bizi bekliyordu. Bu süreci de oyuncularımın özverileriyle, yönetimin fedakarlıklarıyla, taraftarımızın bize olan desteğiyle atlattık. Belki de Antalyaspor'un tarihindeki en zor senelerden biriydi. Olumlu bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı