Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezonda da Antalyaspor'da devam etmek istediği söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında 11 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan Gençlerbirliği galibiyetiyle biraz nefes aldıklarını, ancak henüz her şeyin bitmediğini söyledi.



Ligin son iki haftasında ciddi maçlar oynayacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Medipol Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah, bu maçtan ihtiyacımız olan puan ya da puanları alıp son maçımız Aytemiz Alanyaspor deplasmanına rahat bir şekilde gideriz." dedi.

"KRİZİ YOK ETTİK"

Antalyaspor'da göreve başladığında "Biz bu ligden düşmeyeceğiz ve inşallah ilk 10'un içinde bitireceğiz." dediğini anımsatan Hamzaoğlu, şu anda o hedefe yakın olduklarını belirtti.

Hamzaoğlu, hedefe ulaşamazlarsa başarısız oldukları anlamına gelmeyeceğinin altını çizerek, "Her ne kadar dile getirmiyorsak da geldiğimiz günden beri yaşadığımız şeyler kolay şeyler değildi. Hep beraber burada krizi yönetmedik, krizi yok ettik. O yüzden Antalyaspor için önemli bir süreçti. Şimdi zor olanı aşmak üzereyiz. İnşallah, bunu da aşacağız. Ondan sonra çok daha güzel başarıların yaşanacağı yıllar bizleri bekliyor." diye konuştu.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Antalyaspor yönetiminin kendisiyle çalışmaya devam etmek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Hamzaoğlu, kendisinin de her zaman istikrardan yana olduğunu bildirdi.

Hamzaoğlu, daha önce uzun yıllar çalışabileceği bir kulüp arayışı içinde olduğunu anlatarak, "Antalyaspor'un bizim için çok doğru bir kulüp olduğunu düşünüyorum. İnşallah yönetimimizle birlikte konuşacağız. Hedeflerimiz, her şeyimiz örtüşürse tabii ki burayı sevdik. Hem kulübü hem şehri hem taraftarlarımızı hem oyuncularımızı sevdik. Her şey iyi ve olumlu bir şekilde gelişirse burada devam etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olacağının dile getirerek, stadı doldurmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdmana, sakatlıkları süren, Sakıb Aytaç, Salih Dursun ve Zeki Yıldırım katılmadı.