Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kırmızı-beyazlı ekibin bulunduğu yerden bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanından bir puanla döndükleri için sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının daha da önem kazandığını belirtti.

Sivasspor maçından sonra iki deplasmana gideceklerini hatırlatan Hamzaoğlu, "Sivasspor karşılaşması, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İyi bir mücadeleyle, sahada coşkulu oynayan bir Antalyaspor'la, inşallah sonunda da sahadan gülerek ayrılan taraf oluruz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, takımının gidişatının gayet iyi olduğunu ancak daha yapacakları çok şey olduğunu vurgulayarak, birçok konuda aşama kaydettiklerini belirtti.

"Takım olmak yolunda çok büyük mesafe katettik." ifadesini kullanan Hamzaoğlu, bunda oyuncuların iyi niyetleri ve özverili çalışmalarının çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi takım ruhunu sahaya yansıtıp, bulunduğumuz yerden bir an önce yukarılara çıkmaya çalışacağız. Sivasspor maçı da bu anlamda çok önemli. Taraftarımızla birlikte herkes kenetlenecek. Sakatlarımız var. Djourou'nun Kayserispor maçından sonra bir sakatlığı oldu. O bu hafta da yetişmeyecek gibi gözüküyor. Doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürüyor. Onun dışında zaten Zeki Yıldırım'ın bir sakatlığı var. Salih Dursun aramızda yok. Ufak tefek problemleri olanlar var ama geri kalan herkes hazır. Olmayanlardan çok olanların sahada vereceği mücadele bizim için çok önemli."

Kırmızı-beyazlı teknik adam, ligde kalma hesaplarının olmadığını, tamamen maçlara ve futbola odaklandıkları ifade etti.

Kadro dışı kalan El Kabir'in durumuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Şimdilik olumlu bir şey düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

SİVASSPOR HAZIRLIKLARI

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışması ve 5'e 2 oyunla devam etti.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Zeki Yıldırım, Salih Dursun katılmazken, Djourou takımdan ayrı koştu.