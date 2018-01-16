Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, göreve başladığı günden bu yana takımda büyük değişiklik yaşandığını söyledi.

Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Kayserispor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Cezalı ve sakat oyuncuların çokluğundan yakınan Hamzaoğlu, maçı kazanıp turu geçmeye çalışacaklarını ifade etti.

Takımının her geçen gün daha da iyiye gittiğine işaret eden Hamzaoğlu, "Takım kısmen istediğim taktiği uygulamaya başladı. Birden değişecek durumda değiliz. Başladığım günden bu yana takımda çok fark var. Takım, söylediklerime çok çabuk adapte oluyor." diye konuştu.

Yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun yurt dışında tedavi gördüğünü, antrenmanlarını da yaptığını aktaran Hamzaoğlu, "Nasri ile henüz yüz yüze gelemedik. Menajerleri ile kulüp görüşme halinde. Transferi olursa gidecek ama gitmezse geldiği gün antrenmanlara başlayacak. Eto'o da aynı şekilde tedavisi bitince antrenmanlara katılacak." ifadelerini kullandı.

Yönetimle transfer konusunda görüştüklerini anlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Üzerinde durduğumuz isimler var. Önceliğim transfer değil. Takımdaki oyuncuların performansını artırıp eksiklikleri kapatmak. Takım halinde oynama sıkıntımız var. Hücuma giderken tamam ama savunmaya dönüşte sıkıntı vardı. Bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Hücumda da savunmada da beraber oynayan, gücünü paylaşan, birlikte mücadele eden bir Antalyaspor oluşturmaya çalışıyoruz."

ANTRENMAN

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana Samuel Eto'o, Samir Nasri ve William Vainqueur katılmadı.

İdmanda, futbolcular pas çalışmasının ardından yarı sahada kondisyona dayalı maç yaptı.

Antrenman sırasında teknik direktör Hamzaoğlu, oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.