Yönetmenliğini Ron Howard'ın yaptığı ve merakla beklenen Han Solo: Bir Star Wars hikayesi filminin prömiyeri 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleşti. Senaryosunu Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan'ın yaptığı filmin yapımcı kadrosunda Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel yer alıyor.

Çok çok uzak bir galakside, “Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi”nde Milenyum Şahini’ne binip macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo gelecekteki muhtemel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

Filmde Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge ve Paul Bettany rol alıyor.