HT Magazin'de yer alan habere göre, alan güzel oyuncu ve kızı Sare Pilevneli, Kore’nin geleneksel kıyafeti hanboklarıyla ilgi odağı oldu.

Törene reklam yüzü olduğu Güney Koreli bir markanın tanıtım gecesinden geldiğini belirten Ünsal, “Onlara misafirperverlik göstermek için Seul kıyafetiyle geceye katıldım. Oradan çıkıp buraya geldim” dedi.