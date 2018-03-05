Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'e 5 günde 2 kez boşanma davası açtı.



Oğlunun velayetini isteyen Hande Ataizi dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" dedi.

Benjamin Harvey ile Hande Ataizi karşılıklı olarak tazminat, nafaka ve mal paylaşımı istemedi.



İstanbul Aile Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açtığı boşanma davasına 2 Mart'a gün verildi. Taraflar duruşmaya katılmayınca mahkeme hâkimi, duruşmayı bitirdi. Hande Ataizi davanın düşmesinin ardından bugün tekrar boşanma davası açtı.



Ataizi'nin açtığı onlaşmalı boşanma davası bu sefer başka mahkemeye düştü. Mahkeme hakimi dosyayı inceledikten sonra taraflara duruşma günü verecek.