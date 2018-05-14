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"KEŞKE AYRILMASAYDIM"

Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde, “Benjamin her çarşamba bize geliyor, birlikte yemek yapıyoruz. Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum. Bir daha dünyaya gelsem, yine onunla evlenirim. Çünkü ailenin verdiği huzur çok güzel” açıklamasını yapmıştı.