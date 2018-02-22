HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, parmağında alyans olmayan ünlü oyuncu, “Zaten evlendiğimizden beri alyans kullanmıyorduk, yeni bir şey değil” dedi.



Yakında bir sinema projesine başlayacağını da belirten Ataizi, “Beni şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir rol oynayacağım. Hiçbir kadının kolay kolay cesaret edemediği bir karakter olacak” diye konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler