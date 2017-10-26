Daha önceden televizyon ekranlarında çeşitli dizi ve progamlarla izleyicinin karşısına çıkan Hande Ataizi, yeni bir programla yeniden ekranlara döndü. Programı izlemek isteyen izleyiciler ise merakla "Hande Ataizi programı hangi kanalda?" ve "Hande Ataizi programı saat kaçta?" aramalarını yapıyor Peki Hande Ataizi evlendirme programı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
HANDE ATAİZİ İLE PROGRAMI HANGİ KANALDA?
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan "Hande Ataizi İle" programı izleyicilerin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Programı izlemek isteyen izleyiciler, merakla programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını merak ediyor.
Evlendirme programı olarak ekranlarda yer alan Hande Ataizi İle programı, hafta içi her gün saat 17:00'de Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanıyor. Programda evlenmek isteyen kişiler kendilerine gelen taliplerle buluşuyor veya programa katılan kişilere talip olabiliyor.
SONY CHANNEL TÜRKİYE NASIL İZLENİR?
Hande Ataizi İle programının yayınlandığı Sony Channel Türkiye kanalı da merak edilen konulardan. Programı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinde "Sony Channel Türkiye frekansı" ve "Sony Channel Türkiye nasıl izlenir?" şeklinde arama yapıyor.
TÜRKSAT
Frekans: 11558
Symbol Rate: 30000
Fec: 2/3
Polarizasyon: Dikey
DİGİTÜRK
Sony Channel Türkiye kanalını Digitürk 51. kanaldan izleyebilirsiniz.
D-SMART
Sony Channel Türkiye kanalını D-Smart 52. kanaldan izleyebilirsiniz.
TİVİBU
Sony Channel Türkiye kanalını Tivibu 63. kanaldan izleyebilirsiniz.
KABLO TV
Sony Channel Türkiye kanalını Kablo TV 256. kanaldan izleyebilirsiniz.
TURKCELL TV+
Sony Channel Türkiye kanalını Turkcell TV+ 149. kanaldan izleyebilirsiniz.
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