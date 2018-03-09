Cadde'nin haberine göre, "Mehmet Aslantuğ güzel söylemiş" diyen Hande Ataizi "Ancak şöyle bir durum var; her ailenin kendi dinamiği vardır. İki kişinin oturup karar vereceği bir durum bu. Tabii ki kadın isterse çalışabilmeli. Kadının kendi ekonomik gücü olduğu zaman bazı şeyleri görmezden gelemiyor ve taviz vermiyor" dedi.

Ardından gülerek ekleyen Ataizi "Mertlik bozuldu yani kadının çalışmasıyla, çalışın kadınlar. Evde oturmak kolay sanki, evi çekip çevir, çocuk bak, üstüne kapris çek. Sizlere iki üç çocuk vereyim bakın bakalım?" şeklinde konuştu.

HÜLYA AVŞAR: ERKEK ÇALIŞSIN, KADIN KOCASINI KARŞILASIN

Hülya Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri toplamıştı. Hülya Avşar, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" demişti.

Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt vermişti.

Avşar, kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuşmuştu.

Aslantuğ ise, "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık vermişti.

Avşar bu cümleye, "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" yanıtını vermişti.



MEHMET ASLANTUĞ: KADIN İSTİKBALİNİ BİR ADAMIN VİCDANINA BIRAKMAMALI

Aslantuğ ise şöyle yanıt vermişti: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"



