Hande Ataizi ile Amerikalı gazeteci eşi Benjamin Harvey, Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'nde boşanmıştı. Çiftin "anlaşmalı" olarak boşanmasına karar veren mahkeme, 4 yaşındaki çocuklarının velayetini anneye verdi.

Baba Benjamin Harvey’in çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyeceği öğrenildi. Harvey’in Hande Ataizi’ne ne kadar tazminat ödeyeceği ise açıklanmadı.