HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Hande Ataizi, “Oğlumuz için bunu yapmamız gerekiyor” deyip ekledi:



“İkimiz de çaba sarf ettik ama olmadı. Ben, daha iyisini bulurum diye ayrılmadım. Ama keşke bunların hiçbirisi olmasaydı.’’

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