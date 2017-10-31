Şimdiye kadar çeşitli TV programlarında sunuculuk yapmış olan ve dizilerde rol almış olan Hande Ataizi'nin sunduğu evlilik programının hangi kanalda ve hangi günler yayınlandığı büyük merakla araştırılıyor. Programı izlemek isteyen izleyiciler, merakla "Hande Ataizi hangi kanalda?" ve "Hande Ataizi programı hangi kanalda, saat kaçta?" aramalarını yapıyor. Peki Hande Ataizi evlilik programı hangi kanalda? Program hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

HANDE ATAİZİ PROGRAMI HANGİ KANALDA, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan "Hande Ataizi İle" programı izleyiciler tarafından merak edilen programlar arasında yer alıyor. Programın hangi kanalda ve hangi günler yayınlanacağını araştıran izleyiciler, merakla "Hande Ataizi programı hangi kanalda?" ve "Hande Ataizi programı saat kaçta?" aramasını yapıyor.

"Hande Ataizi İle" programı, hafta içi her gün saat 07:00'da canlı yayınla Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanıyor. Evlendirme programı olarak izleyicilerle buluşan programa katılan kişiler, evlenebilmek için kendisine gelen talipler ile görüşüyor veya programa katılan kişilere talip oluyor.

SONY CHANNEL TÜRKİYE NASIL İZLENİR?

Hande Ataizi İle programının yayınlandığı Sony Channel Türkiye kanalı da merak edilen konulardan. Programı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinde "Sony Channel Türkiye frekansı" ve "Sony Channel Türkiye nasıl izlenir?" şeklinde arama yapıyor.

TÜRKSAT

Frekans: 11558

Symbol Rate: 30000

Fec: 2/3

Polarizasyon: Dikey

DİGİTÜRK

Sony Channel Türkiye kanalını Digitürk 51. kanaldan izleyebilirsiniz.

D-SMART

Sony Channel Türkiye kanalını D-Smart 52. kanaldan izleyebilirsiniz.

TİVİBU

Sony Channel Türkiye kanalını Tivibu 63. kanaldan izleyebilirsiniz.

KABLO TV

Sony Channel Türkiye kanalını Kablo TV 256. kanaldan izleyebilirsiniz.

TURKCELL TV+

Sony Channel Türkiye kanalını Turkcell TV+ 149. kanaldan izleyebilirsiniz.

hande ataizi

Hande Ataizi evlendirme programı

Hande Ataizi programı hangi kanalda

Hande Ataizi programı saat kaçta

Hande Ataizi saat kaçta

Hande Ataizi hangi gün