Burak Yılmaz ile Hande Doğandemir'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Çeşme’deki bir plajda sohbet ederken göründükleri fotoğrafın, mayıs ayı sonunda çekildiği ortaya çıkmıştı.

Çiftin 1.5 aydır birlikte oldukları iddia edilmişti. Hande Doğandemir çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Doğandemir, twitter hesabından, "Özel hayatımla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaparak Yılmaz iddiasını kesin dille yalanladı.