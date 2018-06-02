Posta Gazetesi'nin haberine göre; oyuncu Mert Fırat, İdil Fırat'a aşık olunca bir yıldır birlikte olduğu meslektaşı Hande Doğandemir'den ayrıldı. Bunun üzerine Hande Doğandemir, Mert Fırat'ın evine gidip kalan eşyalarını topladı.



5 Mayıs’tan bu yana aşk yaşayan sosyetik güzel İdil Fırat ile Mert Fırat, şu günlerde Yunan adası Mikonos'ta tatil yapıyor.

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