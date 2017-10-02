Hande Erçel ile Mehmet Dinçerler aşk mı yaşıyor?

Genç yıldızın adı bir haftadır işadamı Mehmet Dinçerler'le anılıyor. Erçel'in daha önce adı Ece Seçkin, Deniz Akkaya, Asena Atalay ve Fatmagül Fakı ile aşk dedikodularına karışan Dinçerler'le hakkında çıkan bir haberi beğenmesi de ilişki iddiasını güçlendirdi.

Erçel'in yeni aşkının eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'la yakın arkadaş olması ortalığı karıştırdı. Sosyal medyadan da birbirini takipten çıkaran Dinçerler ve Daymaz'ın ortak arkadaş grubunda ünlü oyuncular Burak Çelik, Yusuf Çim ve Berk Atan da var.

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Ekin Mert Daymaz

Mehmet Dinçerler