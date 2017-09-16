Hande Erçel'in ayakları olay oldu

4 | 10

Genç oyuncu gelen eleştirilerin ardından bugün de Instagram sayfasında ayaklarının fotoğrafını "İsteyince olabileceğine inananlara... Canım ayaklarım" notuyla paylaştı.



Erçel'in fotoğrafına yorum yağdı... İşte onlardan bazıları:



- Parmaklarına maaş bağladın mı?



- Baş parmağına vergi ödüyor musun?



- Mayına mı bastınız Hande hanım?



- Bacım 2 adım attın sadece ne ara oldu bunlar?



- 3C sınıfından Hande'nin performansını izledik...



- O dansla ayaklar nasıl bu hale geldi?



- Kaç numara giyiyorsunuz? 44? 45?