3 | 13

Güzel oyuncunun takipçileri, Erçel'in karnını içeri çektiğini öne sürdü. Erçel'e birçok takipçisi, “Çekme serbest bırak” yorumunu yaptı. Hande Erçel'in bu paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.