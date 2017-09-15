Hande Erçel'in dansı olay oldu

Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu, "Bu gece beni hiç görmediğiniz bir şekilde karşınıza çıkacağım, çok heyecanlıyım. Sizi çok şaşırtacak bir sürprizim var! Keşke daha fazla şey söyleyebilsem. Ama sürprizi bozmak istemiyorum. Sosyal medya hesabımdan bu geceyi takip edebilirsiniz." notunu düşerek sevenlerini kendisini beklemeye davet etti.



Yaptığı paylaşımın ardından hayranlarını meraklandıran Erçel'in dün akşam düzenlenen bir etkinlikte güzellik elçisi olduğu marka için özel bir dans şovu hazırladığı ortaya çıktı.



Sosyal medya üzerinden Erçel'in dans şovu olumlu olumsuz bir çok eleştiriye maruz bırakılarak birçok kere paylaşıldı.

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