Televizyon dizilerinin güzel ve ilgi çeken oyuncusu Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile bir birliktelik yaşıyor. Son olarak Siyah İnci Hazal dizisinde boy göstermişti. Bir dönem fazla kiloları ile adından söz ettirmişti. İşte Hande Erçel'in hayatı...

HANDE ERÇEL...

Hande Erçel, 24 Kasım 1993'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlamıştır.

Oyunculuk hayatına ilk defa 2013'te yayınlanan Çalıkuşu adlı dizide Zahide rolüyle yardımcı oyuncu olarak başlamıştır. 2014'te Çılgın Dersane Üniversitede ve Hayat Ağacı gibi yapımlarda yardımcı oyuncu olarak oynayan Hande Erçel, ilk defa 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine başrol olarak hayat vermiştir.

2016'da bir reklam çekiminde oynayan Hande Erçel, günümüzde de Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide Hayat Uzun karakteriyle başrol oyuncusu olarak rol aldı.