Hande Erçel ve sevgilisi Mehmet Dinçerler’in Kapadokya aşkı

Genç oyuncu Hande Erçel'le eski aşkı Ekin Mert Daymaz'ın yakın dostu Mehmet Dinçerler'in ilişkisi doludizgin sürüyor. Tepkilere rağmen genç işadamıyla ilişkisine devam eden Erçel'in aşk yaşadığı isim değişse de tatil rotası değişmedi.
Kendi gibi oyuncu Daymaz'la geçtiğimiz yıl Kapadokya'da aşk tatiline çıkan Erçel, bu sene de aynı yere yeni sevgilisi Dinçerler'le gitti.
INSTAGRAM ELE VERDİ
İlişkilerini gizli yaşayan ikilinin hafta sonu yaptığı Kapadokya kaçamağı güzel oyuncunun paylaşımıyla ortaya çıktı.
Saklambaç'ta yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl aynı tarihte Ekin Mert Daymaz'la balona binip Peribacaları'nı kuşbakışı izleyen ünlü oyuncu, işadamı aşkıyla da bulutların üzerinde uçtu. Dinçerler'le bindiği balondan Kapadokya manzarasını fotoğraflayan güzel oyuncu, bu romantik kareyi "Bitmeyen balon görme isteği" notuyla Instagram'da paylaştı.
Takipçilerine dejavu yaşatan Erçel'in hayranları ise bu durumu "Hande'nin tatili, aynı filmi farklı kişilerle izlemek gibi" diye yorumlamadan edemedi.
TARİH AYNI ADRES AYNI SEVGİLİ FARKLI
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Ekin Mert Daymaz'la Kapadokya'da tatil yapan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sonu ise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile aynı yerde romantik anlar yaşadı.
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