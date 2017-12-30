Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenip iki ay önce boşanmıştı. Yakışıklı popçu, şu sıralar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Ancak Dalkılıç, Instagram sayfasından Merve Boluğur ile olan düğün fotoğraflarını dahi silmiyor.



Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu durumdan rahatsız olan Hande Erçel’in, sevgilisi Murat Dalkılıç’a o kareleri silmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

hande erçel

Murat Dalkılıç