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BALIK BURCU

Bu pazartesi, ortaklaşa para alanlarınızda rahat hareket etme fırsatınız olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kafanızdaki bazı plan ve projeleri hayata geçirebilirsiniz. Canınız ilk başta bir şeyler yapmak istemese bile, alacağınız haberler sizi çabuk harekete geçirecek. Mantığınızı devre dışı bırakmayın.