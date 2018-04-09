Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi gün hangi burç için önemli? İşte Hande Kazanova yorumuyla 09-15 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|56
KOÇ BURCU:
Bu haftabaşı paylaşımlarınız yüksek olacak. Yapmak istediğiniz işler için veya kişisel uğraşılarınız için harekete geçebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda sorumluluklarınızı bilerek sevdiğiniz insanla bir hareket edeceksiniz.
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2|56
Çarşamba günü iş alanlarınızda üzerinize güç uygulamak isteyen iş çalışanları veya patronlarınızla ego sürtüşmelerine girmeyin. Bir işiniz bozulabilir. Doğru planlamalarla kafanızdaki düşünceleri aktaracak uygun ortamları bulabilirsiniz. Bir yandan da maddi konularda enerjinizi doğru çalıştıracak, güzel sonuçlar elde edeceksiniz.
3
3|56
Perşembe günü maddiyata dayalı konularda beklenmedik yerlerden güzel destekler görebilirsiniz. Kafanızda bir sürü plan var ve siz farkında olmadan bu planlara göre hareket edeceksiniz.
4
4|56
Haftasonu yardımseverliğiniz devrede olurken, sezgilerinizin size göstereceği yoldan ayrılmayın. Önemli parasal girişimlerinize bilgelikle ve anlayışla yaklaşacaksınız. Pazar günü merkür’ün düzelmesiyle beraber iletişimde ve iş alanlarınızda sıkıntı yaşadığınız durumları geride bırakmaya başlıyorsunuz.
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5
5|56
BOĞA BURCU:
Bu haftabaşı kendinizi göstereceğiniz alanlarda kafanıza göre davranma isteğiniz yoğun olabilir sevgili Boğa veya yükselen Boğalar. Günlük hayatınızda tamamlanması gereken işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bu haftabaşı iş hayatınızda kolay organize olacak ve ciddi planlar yapabileceksiniz.
6
6|56
Çarşamba günü enerji düşüklüğünüz, belki de isteksizliğinizden kaynaklı olarak bazı seyahat, eğitim ve yabancı sermayeli işlerinizde bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Yeni işler kapıda çok da üzülmeyin. Bir yandan hem iş, hem de özel hayatınızda kadın erkek farketmeden ilişkilerinizden yüksek faydalar görebilirsiniz. Kalbiniz boşsa biri karşınıza çıkabilir.
7
7|56
Perşembe günü arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden alacağınız ilham ve güzel desteklerle hayatınızı şekillendirmeniz kolay olabilir. Kafanıza üşüşen ani ve beklenmedik fikirleri bir kenara not edin çünkü harekete geçmeniz gereken zaman gelince bu bilgilerden yaralanacaksınız.
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8
8|56
Haftasonu, özel hayatınızda almanız gereken kararlar varsa destekleneceksiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız yardım ve desteklerle gelecek planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Hem maddi konularda, hem de özel hayatınızda yaşadığınız iletişim problemlerinin geride kaldığını görebilirsiniz.
9
9|56
İKİZLER BURCU:
Bu Pazartesi, değişik ve farklı ortamlar yapmak istedikleriniz için sizi harekete geçirebilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Sosyal ortamlarınızdan beklediğiniz ilgi ve desteği alacaksınız. Arkadaşlarınızla planlarınız varsa, insanları harekete geçiren siz olabilirsiniz. Sizi çekemeyenlere bu hafta dikkat edin.
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10|56
Çarşamba günü sosyal ortamlardaki işlerinizde, organizyonlarda bazı parasal desteklerinizde bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Ego sürtüşmelerinden uzak durmalısınız.Tutkularınızla hareket etmeniz, arkadaşlarınızdan bazılarının çok hoşuna gitmeyebilir.
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11
11|56
Yine de haberler o kadar da olumsuz değil. Bir insana karşı derinden ve gizli bir hoşlanma duyabilir, platonik ve hoşunuza giden mecralara çekilebilirsiniz. Sezgilerinizin size yol göstermesine izin verin.
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12|56
Perşembe günü, iş ve kariyer ortamlarınızda kendi hayal gücünüzü ortaya koyabilecek ve var olan sorunlara kendi tarzınızla yaklaşmasını bileceksiniz. Çevrenizdeki birçok insana ilham kaynağı olacaksınız.
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13|56
Haftasonu iş veya para alanlarınızda işler tam da istediğiniz gibi ilerleyebilir. Hayatın sizi dönüştürdüğünü ve bu değişimlerin iş kollarınıza olumlu yansıdığını görebilirsiniz. Diğer insanlara işle ilgili konularda göstereceğiniz yardımlar herkesin hoşuna gidebilir.
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14
14|56
Pazar günü Merkür düzeliyor. Ev, aile, sosyal çevrenizde yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar geride kalmaya başlayacak. Sağlığınızda da bazı sorunlar oluştuysa güzel sonuçlar alabilirsiniz.
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15|56
YENGEÇ BURCU
Bu haftabaşı, kalabalık ortamlarda duygusal tatmininiz fazla olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Özel hayatınız için sorumluluklar üstlenmekten kaçınmayacaksınız. Karşılaşacağınız olaylarda krizlerden ve sorunlardan mantığınız ve soğukkanlılığınız sayesinde kolay sıyrılabilirsiniz.
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16|56
Çarşamba günü göz önünde olduğunuz ortamlarda, kariyerinizde ortak iş yaptığınız insanlarla iş ilişkilerinizde bazı bozulmalar ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da bazı ego sürtüşmeleri karşınıza gelebilir.
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17
17|56
Olayları ve şartları çok zorlamayın. Bir taraftan da sosyal çevrelerde ilgiyi üzerinize çekeceksiniz. Özel hayatınızda yenilik peşindeyseniz, aşkı arıyorsanız sosyal çevrenizden bir insan ilginizi çekebilir. Ya da bir ilişkiniz varsa sevdiğinizle sosyalleşebilirsiniz.
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18|56
Perşembe günü maddi konulara odaklanmanız gerekirken siz, daha çok sosyal çevre işlerinizle uğraşmayı tercih edeceksiniz. Grupsal işlerinizde size yardım edenler fazla olabilir. Finansal konularda kaynaklarınızı iyi kullanmanız gerektiğinin farkında olacaksınız.
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19|56
Haftasonu, partnerinizin kardeşleri veya akrabalarıyla olan ilişkileriniz sizi birçok konuda harekete geçirebilir. Aşk hayatınızda sevdiğinize yol gösterebilir, karşı tarafın deneyimlerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Hem yakın çevre iletişiminizde, hem de yurtdışı bağlantılı konularda rahatlayacaksınız. Artık planlarınız için harekete geçebilirsiniz.
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20|56
ASLAN BURCU
Bu Pazartesi, özel hayatınız devrede olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Gününüzü diğer insanlara göre ayarlamak durumunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın sizin yapacaklarınıza çok fazla karışmaması, önemli planlarınızı devreye sokabilir. Şansınız ve fırsatlarınız yüksek olacak.
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21|56
Çarşamba günü iş hayatınızda bazı ilişkilerinizde bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Bir seyahat veya eğitim işiniz ertelenebilir ya da işiniz, sağlığınız yüzünden siz bir seyahatinizi veya tatilinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Diğer yandan bu Çarşamba kadın, erkek demeden işlerinizde güzel ilişkler ve bağlarda oluşabilir.
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22|56
Perşembe günü işinize yönelik alanlarda başkalarından alacağınız yardım ve desteklerle rahat ilerleyeceksiniz. Kendinizi çok rahat bir şekilde ortaya koyacağınız bir gün olabilir.
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23|56
Haftasonu yapılması gereken işlerinizde parasal olarak güzel sonuçlar elde edebilir, diğer insanlara yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Aile hayatınız için yapacaklarınızda sevdiklerinizle yol gösterebilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Parasal işlerinizde ve sosyal çevre alanlarınızda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınız geride kalacak.
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24|56
BAŞAK BURCU
Bu haftabaşı, eşinizin veya sevdiğiniz insanın kendi hayatına vakit ayıramaması sonucunda, onun işlerini de siz üstlenebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaşklar. Gün içi planlarınızda mantığınız önde olacak. Kısa veya uzak seyahatlere dayalı organizasyonlarınızda kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.
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25|56
Çarşamba günü maddi konularda bazı sorunlara açık bir gün geçireceksiniz. Fazla para harcamaktan kaçının ve aşk hayatınızda aksiliklere açık olun. Tutkularınız ve inatçı davranışlarınız sevdiğiniz insanla aranızı açabilir veya çocuğunuz varsa onunla sıkıntılara açık olabilirsiniz. Bir yandan da kalbiniz boşsa bugün dış ortamlarda bir insan hoşunuza gidebilir. Değişik yerlerde aşk kapınızı çalabilir sevgili Başaklar.
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26|56
Perşembe günü iş alanlarınızda ve ortaklı işlerinizde yaratıcılığınızı ve yardım severliğinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız seyahat planlarınız sizi mutlu edebilir.
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27|56
Haftasonu özel ilişkileriniz sizi sevgidolu kılacak, ortak parasal harcamalarınızda orta yolu bulacak, sevdiğinizden hiçbirşeyi esirgemeyeceksiniz. İletişim ayağınız güçlü olduğu için aşk veya yaratıcılıkla ilgili konularda etrafınıza yol gösterebilirsiniz.
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28|56
Pazar günü Merkür düzeliyor. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için hem kişisel alanlarınızda, hem de kariyerinizde rahatlayacağınız bir dönem başlıyor sevgili Başaklar.
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29|56
TERAZİ BURCU
Bu haftabaşı, yaratıcılık isteyen alanlarda daha şanslı ve keyifli etkiler altında olabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Hayata ve aşka yaklaşımınız mantıklı ve ciddi olacak. Özel planlarınızın peşine düşebilirsiniz. Partnerinizle beraber hareket etmeniz sizi fazlasıyla mutlu edecek.
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Çarşamba günü aile ilişkilerinizde bazı bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Biraz daha esnek olmaya çalışın. İş hayatınızdaysa parasal olarak kalıcı çözü arayışlarınız devam edecek, şunu bilin ki doğru yoldasınız. Aile yaşantınızda ortak parasal işlerinizde işler istediğiniz gibi ilerleyebilir.
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Perşembe günü iş alanlarınızda parasal konularda destek alacağınız ve iyilikler göreceğiniz bir gün olabilir. Yaptığınız yardımlar sayesinde yeni iş fırsatları oluşabileceği gibi, beraber çalıştığınız insanlara yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz.
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Haftasonu ailevi ilişkilerinizde yaratıcı, fedakar, anlayışlı etkilerle yolunuza devam edebilir, önemli işlerinizde harekete geçebilirsiniz. Çevrenize kazanımlarınız ve hayata bakış açınızla ilgili önemli bilgileri aktaracağınız bir dönem olabilir. Pazar günü Merkür düzeliyor. Daha az tanıdığınız insanlarla yaşadığınız iletişimsel aksilikler ve sıkıntılar geride kalmaya başlayacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
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AKREP BURCU
Bu haftabaşı ev ve aile hayatınızda yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Kafanızdaki planları teker teker hayata geçirmek için bugünden faydalanın. İş hayatınızda davranışlarınızın değiştiğini ve artık daha verimli olduğunuzu çevrenizdekilerde farkediyor.
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Çarşamba günü yakın çevre iletişiminizde, akraba veya kardeşlerinizle bazı sorunlar ve olaylara açık birgün olabilir. Bazı sağlık bozulmaları sizi ve çevrenizi zorlayabilir. Diğer yandan özel hayatınızda güzel etkiler altında olacaksınız. Kalbiniz boşsa yakın çevrenizden bir insanla bir ilişkiye başlayabilir veya yakınızdaki bir ilişkiyi farkedebilirsiniz.
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Perşembe günü özel hayatınızda yaratıcılığınız ve romantikliğiniz yüksek olacak ve hayata aşkla yaklaşacaksınız. Özel hayatınızda bulutların üstünde olabilir, sevdiğinize anlayışla yaklaşabilirsiniz.
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Haftasonu iletişime dayalı işlerinizde sözünüz dinlenecek. Çevrenizdeki insanlara yardım edecek, onlara yol göstermekten mutluluk duyacaksınız. Yine aşk hayatınızda güzel planlar içine girebilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Sosyal ortamlarda ve parasal işlerinizde sıkıntı yaşadığınız konuların geride kaldığını görmeye başlayacaksınız.
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YAY BURCU
Bu haftabaşı işler bir çok açıdan tam da istediğiniz gibi ilerleyecek sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yakın çevrenizle, akraba veya kardeşlerinizle iletişiminiz yoğun olacak. Onlarla yapacağınız planlar varsa onların size uymasını isteyebilirsiniz. Kafanızı detaylara takmazsanız, keyfinize diyecek olmayacak.
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Çarşamba günü maddi konularda bazı işlerinizde sorunlar ve bozulmalar görülebilir. Bugün risk içeren işlerinizi yapmamaya çalışın. Diğer yandan günlük işlerinizde güzel bir düzen oturtabilir, karşı cinsin ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz.
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Perşembe günü eviniz ve aileniz konusunda yapmanız gerekenleri biliyor olacaksınız ve yardımseverliğiniz gün boyunca etkili olabilir. Sevdiklerinize karşı empatiniz anlayışınız yüksek çalışacak.
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Haftasonu, parasal konularda ailenize yardımlarınız yüksek olabilir, harcamalarda veya alışverişlerde bulunabilirsiniz. Hayatı daha derinden algılamanız kişisel zenginliğinizi ve sahip olduklarınızı çoğaltabilir.
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Çevrenize ilham verebilir, bilgeliğinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Özel ilişkilerinizde, ortak adımlarınızda, kariyerinizde yaşadığınız ilişki sorunlarının, aksiliklerin geride kaldığını görebilirsiniz.
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OĞLAK BURCU
Bu haftabaşı, maddi konularda ciddi ve istikrarlı adımlar atmanız söz konusu olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Ailenize veya evinize dayalı işlerinizde rahat hareket edebileceksiniz. Para kazanma konusunda tereddütleriniz olabilir ama bu aralar harcarken aynı tereddütleri göstermeyeceksiniz.
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Çarşamba günü aile hayatınızda bazı bozulmalar, sorunlar yaşamanız mümkün. Bir aile büyüğüyle aranızda bozulmalar oluşabilir. Yakın çevrenizdeki iletişimi yüksek insanlar devreye girerlerse herşey daha rahat bir şekilde hallolabilir.
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Diğer yandan bu Çarşamba aşkı içinizde hissedebilir, bir insanın ilgisini farkedebilirsiniz. Ya da daha önce o gözle bakmadığınız birisi ilginizi çekebilir. Her halükarda hayata aşkla ve keyifle yaklaşabilirsiniz.
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Perşembe günü gerek şimdiye kadar olan, gerekse yeni giriştiğiniz aşk hayatınızda romantik ve bir o kadar fedakar davranışlarınız ön planda olacak. Özellikle yaratıcılığa dayalı işleriniz varsa bugün şanslı etkiler altındasınız.
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Haftasonu yakın çevrenizle beraber güzel planlar devrede olurken, çevrenize karşı anlayışla yaklaşacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlar sizin söylediklerinizi ve yaptıklarınızı uygulamaya meyilli olacaklar, insanları düşüncelerinizle, bilge davranışlarınızla, hayat tecrübenizle etkilemesini başaracaksınız.
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Pazar günü Merkür düzeliyor. Sağlık, iş ve gelecek işlerinizde daha rahat ve hızla ilerlemeye başlayabilirsiniz. İletişim sıkıntılarınız geride kalmaya başlayacak.
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KOVA BURCU
Bu haftabaşı kendi kişisel planlarınız önde olacak ama bu sefer daha rahat enerjiler altında olacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Geleceğinize yönelik planlarınızda ciddi ve istikrarlı adımlar atabilirsiniz.
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Randevu verdiğiniz arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzla keyifli bir pazartesi sizi bekliyor. Çarşamba günü yakın çevrenizdeki insanlarla olan işlerinizde ve ilişkilerinizde bazı bozulmalar ve zorlanmalar oluşabilir. Ya da bazı işleriniz sizin elinizde olmayan nedenlerle iptal olabilir veya bozulabilir. Bunu kafanıza çok takmayın. Bir yandan da ev ve aile ilişkilerinizde karşı cinsle aradığınız huzuru bulacaksınız.
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Perşembe günü aile hayatınızdaki ilişkilernizde yardımsever ve anlayışlı tavırlarınız ön planda olacak. Ailenize yardım edebilir veya onlardan yardımlar görebilirsiniz. Sevdiklerinizle beraber hareket etme arzunuz öne çıkabilir.
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Haftasonu geri plandan yürüyen işlerinizde daha rahat hareket edecek, enerjinizi çok fazla zorlamayacaksınız. Kariyer ve iş alanlarınızda insanlara yol gösterebilir, deneyimlerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Pazar günü Merkür düzeliyor. Hem ortak parasal konular, hem de özel hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınız geride kalmaya başlayacak. İletişimsel olarak rahatlayacaksınız.
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BALIK BURCU
Bu pazartesi, ortaklaşa para alanlarınızda rahat hareket etme fırsatınız olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kafanızdaki bazı plan ve projeleri hayata geçirebilirsiniz. Canınız ilk başta bir şeyler yapmak istemese bile, alacağınız haberler sizi çabuk harekete geçirecek. Mantığınızı devre dışı bırakmayın.
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Çarşamba günü sosyal ortamlardaki para konuları canınızı sıkabilir ve bugün bazı işlerinizde bozulmalar, çakışmalar olabilir. Ego sürtüşmeleri en çok arkadaş ilişkilerinizi zorlayacak. Yine bu Çarşamba yakın çevrenizden bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Sosyal ortamlarda karşı cinsle rahat ve iyi anlaşacaksınız.
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Perşembe günü iletişim halinde olacağınız insanlara karşı anlayışlı, fedakar ve yardımsever etkiler altında olabilirsiniz, aynı şekilde onlardan de istediğiniz destek tam olacak. Çevrenizin sizi her konuda desteklediğini görebilirsiniz.
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Haftasonu sosyal çevrenizle beraber hareket edebilir, güzel planlar içine girebilirsiniz. Arkadaşlarınızı düşünerek adımlar atacaksınız. Kendinizi geliştirdiğiniz noktalarda etrafınıza ve çevrenize yön vereceğiniz bir dönem, sizin sözlerinizden ve davranışlarınızdan etkileniyorlar.
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Pazar günü Merkür düzeliyor. Parasal konularda rahatlıyorsunuz. Hem aile, hem de ikili ilişkilerinizde sorun yaşadığınız konular geride kalmaya başlıyor.
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