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09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız

09.04.2018 - 10:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi gün hangi burç için önemli? İşte Hande Kazanova yorumuyla 09-15 Nisan haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan 09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    1 | 56

    KOÇ BURCU:

    Bu haftabaşı paylaşımlarınız yüksek olacak. Yapmak istediğiniz işler için veya kişisel uğraşılarınız için harekete geçebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda sorumluluklarınızı bilerek sevdiğiniz insanla bir hareket edeceksiniz.

     

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  • 2 Hande Kazanova'dan 09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    2 | 56

    Çarşamba günü iş alanlarınızda üzerinize güç uygulamak isteyen iş çalışanları veya patronlarınızla ego sürtüşmelerine girmeyin. Bir işiniz bozulabilir. Doğru planlamalarla kafanızdaki düşünceleri aktaracak uygun ortamları bulabilirsiniz. Bir yandan da maddi konularda enerjinizi doğru çalıştıracak, güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

  • 3 Hande Kazanova'dan 09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    3 | 56

    Perşembe günü maddiyata dayalı konularda beklenmedik yerlerden güzel destekler görebilirsiniz. Kafanızda bir sürü plan var ve siz farkında olmadan bu planlara göre hareket edeceksiniz.

  • 4 Hande Kazanova'dan 09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    4 | 56

    Haftasonu yardımseverliğiniz devrede olurken, sezgilerinizin size göstereceği yoldan ayrılmayın. Önemli parasal girişimlerinize bilgelikle ve anlayışla yaklaşacaksınız. Pazar günü merkür’ün düzelmesiyle beraber iletişimde ve iş alanlarınızda sıkıntı yaşadığınız durumları geride bırakmaya başlıyorsunuz.

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  • 5 Hande Kazanova'dan 09-15 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    5 | 56

    BOĞA BURCU:

    Bu haftabaşı kendinizi göstereceğiniz alanlarda kafanıza göre davranma isteğiniz yoğun olabilir sevgili Boğa veya yükselen Boğalar. Günlük hayatınızda tamamlanması gereken işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bu haftabaşı iş hayatınızda kolay organize olacak ve ciddi planlar yapabileceksiniz.

     

     

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