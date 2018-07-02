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Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları

02.07.2018 - 10:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Temmuz ayının başlarında nelere dikkat edilmeli? Hande Kazanova 2-8 Temmuz haftası burçları yorumladı. İşte haftalık burç yorumları ve 12 burcun dikkat etmesi gereken konular...

  • 1 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    1 | 44

    KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizdeki olaylarla dolu bir haftaya başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Üzerinizdeki baskıyı ve enerjiyi boşaltmanın bir yolunu bulmalı, olayları kişisel olarak algılamamalısınız. Eğlenceli ve size keyif verecek ortamların tadını çıkarın.

  • 2 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    2 | 44

    Bu hafta özel hayatınızda, sanatsal veya kreatif işlerinizde iletişiminize ve günlük iş akışınıza odaklanmalısınız. Bu alanlarda düşündüklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • 3 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    3 | 44

    Perşembe günü, aile hayatınız, emlak işleriniz, parasal konularda oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün olabilir. Sosyal ortamlarınızda sert söylemlerden, konuşmalardan kaçının ve şanslı olduğunuz alanlara odaklanın.

  • 4 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    4 | 44

    BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    İş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve ön planda olmaktan çekinmeyeceğiniz bir hafta başı içindesiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Duygularınız değişken olduğundan, iş hayatınızın yönünü bu sıralar çizmekte zorlanıyorsunuz. Artık daha sağlıklı kararlar verebilmeniz gerekiyor.

  • 5 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    5 | 44

    Bu hafta kariyer ve iş alanlarınız bir kenara aileniz, özel hayatınız ve parasal konularınız öncelikleriniz arasında olmalı. Aile hayatınızda alacağınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • 6 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    6 | 44

    Perşembe günü iletişimsel konularda, ortaklı atılacak adımlarda hayat size gülümseyecek ve istediğiniz şansların ve fırsatların karşınıza geldiğiniz göreceksiniz. Sinirli ve agresif yapınızı dizginleyin.

     

  • 7 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    7 | 44

    İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başı uzakta bulunan akrabalarınız ve sevdiklerinizle bir arada bulunmanın planlarıyla meşgul olabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.

  • 8 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    8 | 44

    Seyahat tutkunuz, değişik yerler görme isteğiniz yoğun olacak. Toplum içinde, kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ufak tefek gerilmeler yaşayabilirsiniz.

     

     

  • 9 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    9 | 44

    Bu hafta yakın çevrenizle olan iletişiminize ve aile hayatınıza daha fazla önem vermeniz gerekecek. Olaylar sizi tam tersi durumlar içine çekse bile, bilgiyi yakın çevrenizde bulunan insanlardan alacak ve bu kişilerin düşündüklerinizi gerçekleştirmek adına size yardım ettiğini göreceksiniz.

  • 10 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    10 | 44

    Maddi konularda, hayatınızda alacağınız keyif konusunda Perşembe günü oldukça şanslı ve iyimser olabilirsiniz. Parasal konularda korunduğunuzu göreceksiniz. Bu hafta fikir alışverişlerinizde aceleci ve sabırsız olmayın, konuşurken dilinizin kemiği olsun.

     

  • 11 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    11 | 44

    YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Ortaklaşa maddi gelirleriniz, banka ödemeleriniz veya başkalarının kaynaklarından yararlanmanız bu hafta başı gündeminizde olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Duygularınızı çok ön planda tutmayacak, özel hayatınızda mantıklı davranmayı tercih edeceksiniz.

     

     

  • 12 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    12 | 44

    Bu hafta cebinize girecek parayla ilgilenmeli, kendi yatırımlarınıza ve önünüze bakmalısınız. Ortak parasal konularda çabuk parlamalarınız olabilir veya fikir birliğine varmak kolay olmayabilir.

  • 13 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    13 | 44

    Perşembe günü karşınıza gelecek olan fırsatlarla hayatın sizi koruduğunu, desteklediğini ve şans verdiğini göreceksiniz. Özel ilişkilerinizde, sanatsal ve kreatif alanlarınızda şansınızı iyi kullanın.

     

  • 14 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    14 | 44

    ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Eşiniz veya sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız bu hafta başı güçlü olacak, yalnız para harcamalarınızda aynı fikirleri paylaşmayabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar.

  • 15 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    15 | 44

    Kendinize sakladığınız ayrıntılar üzerinizde baskı oluşturabilir ve çabuk sinirlenmelere ve tepki vermelere bu hafta açık olabilirsiniz.

     

  • 16 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    16 | 44

    Bu hafta eşiniz veya partnerinizle beraber hareket etmektense, kendi yapacaklarınıza ve planlarınıza yoğunlaşmanız sizi daha verimli kılabilir. Maddi konularda ve gelecek adımlarınızda kendi kararlarınızın üzerine odaklanmalısınız.

  • 17 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    17 | 44

    Perşembe günü ailevi ortamlarınızda, özel hayatınızda oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün geçirebilirsiniz. Bu aralar geri plandasınız ama bu içe dönüş fırsatlarınızı arttıracak. Özel hayatınızda sevdiğinizle sürtüşmelerden ve anlaşmazlıklardan kaçının.

     

  • 18 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    18 | 44

    BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başı toparlanmakta ve işlerinizi istediğiniz gibi oturtmakta zorlanabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Üzerinizde garip bir tembellik ve uyuşukluk görülebilir.

     

  • 19 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    19 | 44

    Bu hafta başkalarına hizmet etmek ev onlar adına bir şeyler yapmak yerine kendi iç dünyanıza dönmeli geri etrafınızda olup bitenleri etraflıca gözden geçirmelisiniz. Kendinize zaman ayırmanız ve dış dünyadan elinizi ayağınızı biraz çekmeniz planlarınıza ve gelecek kariyer konularınıza odaklanmanızı sağlayabilir.

  • 20 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    20 | 44

    Ruhsal sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Perşembe günü, sosyal çevre ilişkilerinizden, organizasyonlardan, iletişimsel işlerinizden yana şansınız yüksek olabilir. Karşınıza güzel fırsatların geldiğini göreceksiniz.

  • 21 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    21 | 44

    Diğer yandan sinirli ve agresif davranışlar ruhunuzu aydınlatmanızı zorlaştırabilir, her şeye bu kadar dertlenmeyin.

  • 22 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    22 | 44

    TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Aşk hayatınızda keyifli ve mantıklı bir hafta başı geçirmeniz mümkün görünüyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İşinize ve yapmanız gerekenlere kanalize olmakta zorlanabilirsiniz. Özel yaşantınızda ve işlerinizde sürekli engellendiğinizi düşünmeyin çünkü şansınız şu sıralar çok açık olacak.

     

  • 23 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    23 | 44

    Bu hafta sosyal çevrenize, ortamlarınıza daha fazla yatırım yapmalı, özel hayatınızdan biraz sıyrılmalısınız. Bazı konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırın, gelecek planlarınız için yapmanız gereken konuşmalara odaklanın. Hiçbir şey için üşenmeyin, işlerinizi ertelemeyin.

  • 24 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    24 | 44

    Perşembe günü kariyerinizde güzel açılımlar elde edebilirsiniz. Maddi konularda önemli bir anlaşma devrede olabilir. İşlerinizin karşılığını alacaksınız ama sosyal ortalarda konuşmalarınızı biraz dizginlemeye çalışın.

     

  • 25 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    25 | 44

    AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başı evinizde dinlenmek veya işlerinizi kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlardan yürütmek isteyebilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.

  • 26 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    26 | 44

    Özel hayatınızda kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceğiniz bir gün olacak. Ailenize dair sorumluluklarınızın bilincindesiniz ve bu da size artı puan kazandıracak.

     

  • 27 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    27 | 44

    Bu hafta kariyerinize daha fazla emek harcamanız, sosyal çevrenizle konuşma ve görüşmelerinizi yapmanız önem kazanıyor.

  • 28 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    28 | 44

    Aile hayatınızda sizi aşağıya çeken uğraşmak zorunda kaldığınız mücadeleleri bir kenara bırakmalı, bu hafta işleriniz için düşünmeli ve vakit harcamalısınız.

  • 29 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    29 | 44

    Perşembe günü bir eğitim, iş fırsatı yüzünüzü güldürebilir. İstediğiniz sonuçları rahatlıkla alacak, hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Toplum içinde sizi sinirli ve agresif kılan durumlardan uzak durmaya çalışın.

  • 30 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    30 | 44

    YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başında yakın çevrenizle ilgili konularda kafanız net olmayabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Vereceğiniz kararlarda mantıklı düşünmenize rağmen, duygusal kararlar alabilirsiniz. Söylenenlerin üzerinizde yarattığı baskı, bugünlerde en çok özel yaşantınızı etkileyecek.

     

     

  • 31 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    31 | 44

    Bu hafta sizi daha az tanıyan insanlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Uzak bir yerlere kaçmak, kafanızı dinlemek ya da önemli gelecek planlarıyla uğraşmak size çok şey kazandırabilir.

  • 32 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    32 | 44

    Yakın çevrenizdeki insanlardan ve küçük olaylardan sıyrılmalı ve kendinizi büyük olayların içine atmalısınız. Perşembe günü eşinizin, ortağınızın parasal şansları ve seçenekleri sizi de mutlu edebilir. Ortak parasal işlerinizde güzel şanslar yakalayabilirsiniz.

  • 33 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    33 | 44

    Yurtdışı bağlantılı işlerin geliştiğini göreceksiniz. Diğer yandan fikirlerinizdeki gitgeller sizi sinirli kılabilir. Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

  • 34 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    34 | 44

    OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Maddi konularda ve para ile ilgili işlerinizde bu hafta başı mantıklı kararlar almanız mümkün görünüyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bir tek eğlence hayatınıza dair yapacağınız harcamalarda aşırıya kaçabilirsiniz.  İş ve aile ortamınız arasındaki gidip gelmeler sizi bu pazartesi zorlayabilir.

  • 35 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    35 | 44

    Bu hafta kendi kazanımlarınız haricinde ortak parasal işlerinizin üzerine eğilmeli, işlerinizin finansal kısımlarına daha fazla önem vermelisiniz. Sadece kendinizi düşünmek yerine parasal konularda ortaklı adımlar atılabilir.

  • 36 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    36 | 44

    Perşembe günü özel hayatınızda güzel gelişmeler, sosyal çevrenizden gelecek olan önemli iş fırsatları sizi ve eşinizi çok mutlu edebilir.

  • 37 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    37 | 44

    Kalabalık ortamlarda keyfinize diyecek olmayacak. Diğer yandan parasal konularda sinirli ve agresif tutumlardan kaçının daha olumlu sonuçlar üzerine odaklanın.

  • 38 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    38 | 44

    KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Hayatınıza yön verirken kafanızı bulandıran noktalar bu hafta başı ağır basabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kendinize karşı aşırı iyimser yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Bu hafta sabırsızlığınız üzerinizde ve çok çabuk sinirlenebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde karşı tarafın haklılığını göz ardı etmeyin.

     

  • 39 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    39 | 44

    Bu hafta özel hayatınıza, sevdiğiniz insanın fikirlerine ve düşüncelerine daha fazla önem vermelisiniz. Ortaklı atılacak adımlar size kazandırabilir. Hem özel hayatınızda, hem de parasal işlerinizde size yol gösterecek insanlara karşı kulaklarınızı tıkamayın.

  • 40 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    40 | 44

    Perşembe günü kariyer ve iş alanlarınızda çok özel ve şanslı bir fırsat kapınızı çalabilir. Kendinizi iyimser ve şanslı görebilirsiniz. İş alanlarınızda yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Diğer taraftan özel hayatınızı konuşmalarınızla çok fazla zorlamayın.

     

  • 41 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    41 | 44

    BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başı hayal gücünüz size oldukça renkli bir gün yaşatabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İçinize kapanmaz ve iletişiminizde kopukluklar yaşamazsanız, yaratıcılığınızı ortaklı planlarınızda kullanabilirsiniz. 

  • 42 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    42 | 44

    Aldığınız kararlardan daha farklı davranmanız mümkün, bu da sıkıntı yaratabilir. Fikirlerinizi çok değiştirmeyin.

     

  • 43 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    43 | 44

    Bu hafta kendinizi akıntıya bırakmak yerine kendi yapabileceklerinize, günlük iş akışınıza odaklanmalı, kafanızdaki planları harekete geçirmelisiniz. İş, aile ve ortaklı yapılacak işlerinizde önemli konuşmalar karşınıza gelebilir.

  • 44 Hande Kazanova'dan 2-8 Temmuz 2018 haftalık burç yorumları
    44 | 44

    Perşembe günü özel hayatınızda, sanatsal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitimsel konularda, medya işlerinizde, yurtdışı bağlantılı alanlarda şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Bir tek fikirlerinizdeki gitgelleri, agresifliği etrafınıza çok fazla yansıtmamaya çalışmalısınız.

     

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