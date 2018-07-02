KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizdeki olaylarla dolu bir haftaya başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Üzerinizdeki baskıyı ve enerjiyi boşaltmanın bir yolunu bulmalı, olayları kişisel olarak algılamamalısınız. Eğlenceli ve size keyif verecek ortamların tadını çıkarın.
Bu hafta özel hayatınızda, sanatsal veya kreatif işlerinizde iletişiminize ve günlük iş akışınıza odaklanmalısınız. Bu alanlarda düşündüklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Perşembe günü, aile hayatınız, emlak işleriniz, parasal konularda oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün olabilir. Sosyal ortamlarınızda sert söylemlerden, konuşmalardan kaçının ve şanslı olduğunuz alanlara odaklanın.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve ön planda olmaktan çekinmeyeceğiniz bir hafta başı içindesiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Duygularınız değişken olduğundan, iş hayatınızın yönünü bu sıralar çizmekte zorlanıyorsunuz. Artık daha sağlıklı kararlar verebilmeniz gerekiyor.
Bu hafta kariyer ve iş alanlarınız bir kenara aileniz, özel hayatınız ve parasal konularınız öncelikleriniz arasında olmalı. Aile hayatınızda alacağınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Perşembe günü iletişimsel konularda, ortaklı atılacak adımlarda hayat size gülümseyecek ve istediğiniz şansların ve fırsatların karşınıza geldiğiniz göreceksiniz. Sinirli ve agresif yapınızı dizginleyin.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı uzakta bulunan akrabalarınız ve sevdiklerinizle bir arada bulunmanın planlarıyla meşgul olabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
Seyahat tutkunuz, değişik yerler görme isteğiniz yoğun olacak. Toplum içinde, kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ufak tefek gerilmeler yaşayabilirsiniz.
Bu hafta yakın çevrenizle olan iletişiminize ve aile hayatınıza daha fazla önem vermeniz gerekecek. Olaylar sizi tam tersi durumlar içine çekse bile, bilgiyi yakın çevrenizde bulunan insanlardan alacak ve bu kişilerin düşündüklerinizi gerçekleştirmek adına size yardım ettiğini göreceksiniz.
Maddi konularda, hayatınızda alacağınız keyif konusunda Perşembe günü oldukça şanslı ve iyimser olabilirsiniz. Parasal konularda korunduğunuzu göreceksiniz. Bu hafta fikir alışverişlerinizde aceleci ve sabırsız olmayın, konuşurken dilinizin kemiği olsun.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Ortaklaşa maddi gelirleriniz, banka ödemeleriniz veya başkalarının kaynaklarından yararlanmanız bu hafta başı gündeminizde olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Duygularınızı çok ön planda tutmayacak, özel hayatınızda mantıklı davranmayı tercih edeceksiniz.
Bu hafta cebinize girecek parayla ilgilenmeli, kendi yatırımlarınıza ve önünüze bakmalısınız. Ortak parasal konularda çabuk parlamalarınız olabilir veya fikir birliğine varmak kolay olmayabilir.
Perşembe günü karşınıza gelecek olan fırsatlarla hayatın sizi koruduğunu, desteklediğini ve şans verdiğini göreceksiniz. Özel ilişkilerinizde, sanatsal ve kreatif alanlarınızda şansınızı iyi kullanın.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Eşiniz veya sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız bu hafta başı güçlü olacak, yalnız para harcamalarınızda aynı fikirleri paylaşmayabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar.
Kendinize sakladığınız ayrıntılar üzerinizde baskı oluşturabilir ve çabuk sinirlenmelere ve tepki vermelere bu hafta açık olabilirsiniz.
Bu hafta eşiniz veya partnerinizle beraber hareket etmektense, kendi yapacaklarınıza ve planlarınıza yoğunlaşmanız sizi daha verimli kılabilir. Maddi konularda ve gelecek adımlarınızda kendi kararlarınızın üzerine odaklanmalısınız.
Perşembe günü ailevi ortamlarınızda, özel hayatınızda oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün geçirebilirsiniz. Bu aralar geri plandasınız ama bu içe dönüş fırsatlarınızı arttıracak. Özel hayatınızda sevdiğinizle sürtüşmelerden ve anlaşmazlıklardan kaçının.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı toparlanmakta ve işlerinizi istediğiniz gibi oturtmakta zorlanabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Üzerinizde garip bir tembellik ve uyuşukluk görülebilir.
Bu hafta başkalarına hizmet etmek ev onlar adına bir şeyler yapmak yerine kendi iç dünyanıza dönmeli geri etrafınızda olup bitenleri etraflıca gözden geçirmelisiniz. Kendinize zaman ayırmanız ve dış dünyadan elinizi ayağınızı biraz çekmeniz planlarınıza ve gelecek kariyer konularınıza odaklanmanızı sağlayabilir.
Ruhsal sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Perşembe günü, sosyal çevre ilişkilerinizden, organizasyonlardan, iletişimsel işlerinizden yana şansınız yüksek olabilir. Karşınıza güzel fırsatların geldiğini göreceksiniz.
Diğer yandan sinirli ve agresif davranışlar ruhunuzu aydınlatmanızı zorlaştırabilir, her şeye bu kadar dertlenmeyin.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Aşk hayatınızda keyifli ve mantıklı bir hafta başı geçirmeniz mümkün görünüyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İşinize ve yapmanız gerekenlere kanalize olmakta zorlanabilirsiniz. Özel yaşantınızda ve işlerinizde sürekli engellendiğinizi düşünmeyin çünkü şansınız şu sıralar çok açık olacak.
Bu hafta sosyal çevrenize, ortamlarınıza daha fazla yatırım yapmalı, özel hayatınızdan biraz sıyrılmalısınız. Bazı konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırın, gelecek planlarınız için yapmanız gereken konuşmalara odaklanın. Hiçbir şey için üşenmeyin, işlerinizi ertelemeyin.
Perşembe günü kariyerinizde güzel açılımlar elde edebilirsiniz. Maddi konularda önemli bir anlaşma devrede olabilir. İşlerinizin karşılığını alacaksınız ama sosyal ortalarda konuşmalarınızı biraz dizginlemeye çalışın.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı evinizde dinlenmek veya işlerinizi kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlardan yürütmek isteyebilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.
Özel hayatınızda kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceğiniz bir gün olacak. Ailenize dair sorumluluklarınızın bilincindesiniz ve bu da size artı puan kazandıracak.
Bu hafta kariyerinize daha fazla emek harcamanız, sosyal çevrenizle konuşma ve görüşmelerinizi yapmanız önem kazanıyor.
Aile hayatınızda sizi aşağıya çeken uğraşmak zorunda kaldığınız mücadeleleri bir kenara bırakmalı, bu hafta işleriniz için düşünmeli ve vakit harcamalısınız.
Perşembe günü bir eğitim, iş fırsatı yüzünüzü güldürebilir. İstediğiniz sonuçları rahatlıkla alacak, hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Toplum içinde sizi sinirli ve agresif kılan durumlardan uzak durmaya çalışın.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında yakın çevrenizle ilgili konularda kafanız net olmayabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Vereceğiniz kararlarda mantıklı düşünmenize rağmen, duygusal kararlar alabilirsiniz. Söylenenlerin üzerinizde yarattığı baskı, bugünlerde en çok özel yaşantınızı etkileyecek.
Bu hafta sizi daha az tanıyan insanlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Uzak bir yerlere kaçmak, kafanızı dinlemek ya da önemli gelecek planlarıyla uğraşmak size çok şey kazandırabilir.
Yakın çevrenizdeki insanlardan ve küçük olaylardan sıyrılmalı ve kendinizi büyük olayların içine atmalısınız. Perşembe günü eşinizin, ortağınızın parasal şansları ve seçenekleri sizi de mutlu edebilir. Ortak parasal işlerinizde güzel şanslar yakalayabilirsiniz.
Yurtdışı bağlantılı işlerin geliştiğini göreceksiniz. Diğer yandan fikirlerinizdeki gitgeller sizi sinirli kılabilir. Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Maddi konularda ve para ile ilgili işlerinizde bu hafta başı mantıklı kararlar almanız mümkün görünüyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bir tek eğlence hayatınıza dair yapacağınız harcamalarda aşırıya kaçabilirsiniz. İş ve aile ortamınız arasındaki gidip gelmeler sizi bu pazartesi zorlayabilir.
Bu hafta kendi kazanımlarınız haricinde ortak parasal işlerinizin üzerine eğilmeli, işlerinizin finansal kısımlarına daha fazla önem vermelisiniz. Sadece kendinizi düşünmek yerine parasal konularda ortaklı adımlar atılabilir.
Perşembe günü özel hayatınızda güzel gelişmeler, sosyal çevrenizden gelecek olan önemli iş fırsatları sizi ve eşinizi çok mutlu edebilir.
Kalabalık ortamlarda keyfinize diyecek olmayacak. Diğer yandan parasal konularda sinirli ve agresif tutumlardan kaçının daha olumlu sonuçlar üzerine odaklanın.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Hayatınıza yön verirken kafanızı bulandıran noktalar bu hafta başı ağır basabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kendinize karşı aşırı iyimser yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Bu hafta sabırsızlığınız üzerinizde ve çok çabuk sinirlenebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde karşı tarafın haklılığını göz ardı etmeyin.
Bu hafta özel hayatınıza, sevdiğiniz insanın fikirlerine ve düşüncelerine daha fazla önem vermelisiniz. Ortaklı atılacak adımlar size kazandırabilir. Hem özel hayatınızda, hem de parasal işlerinizde size yol gösterecek insanlara karşı kulaklarınızı tıkamayın.
Perşembe günü kariyer ve iş alanlarınızda çok özel ve şanslı bir fırsat kapınızı çalabilir. Kendinizi iyimser ve şanslı görebilirsiniz. İş alanlarınızda yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Diğer taraftan özel hayatınızı konuşmalarınızla çok fazla zorlamayın.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı hayal gücünüz size oldukça renkli bir gün yaşatabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İçinize kapanmaz ve iletişiminizde kopukluklar yaşamazsanız, yaratıcılığınızı ortaklı planlarınızda kullanabilirsiniz.
Aldığınız kararlardan daha farklı davranmanız mümkün, bu da sıkıntı yaratabilir. Fikirlerinizi çok değiştirmeyin.
Bu hafta kendinizi akıntıya bırakmak yerine kendi yapabileceklerinize, günlük iş akışınıza odaklanmalı, kafanızdaki planları harekete geçirmelisiniz. İş, aile ve ortaklı yapılacak işlerinizde önemli konuşmalar karşınıza gelebilir.
Perşembe günü özel hayatınızda, sanatsal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitimsel konularda, medya işlerinizde, yurtdışı bağlantılı alanlarda şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Bir tek fikirlerinizdeki gitgelleri, agresifliği etrafınıza çok fazla yansıtmamaya çalışmalısınız.
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