KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta dış ortamlarda bulunmakla ailevi konular arasında gidip gelmeleriniz yüksek olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Duygularınız arasında bağlantınızı kuvvetli tutmalısınız. Aşk hayatınızdaki eğlenceli planlarınız para harcamalarınızı düşüncesizce yapmanıza neden olabilir.
Salı günü Mars gerilemeye başlıyor. Hayat enerjimizi ve mücadelemizi temsil eden Mars sizin sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerileyecek. Bu gerileme ağustosun ortasına kadar sizi arkadaşlık ilişkilerinizde, takım çalışmalarında, organizasyona dayalı işlerde zorlayabilir sevgili Koçlar.
Bu dönemde birden fazla işle uğraşıyorsanız hayat üzerinize gelebilir. Bazı kayıplar ve karmik olaylarla karşılaşabilir ve bu olayları çözümlemeden istediğiniz noktaya gelemeyebilirsiniz. Büyük girişimlerden ve başlangıçlardan kaçının.
Mars gerilemesi sizi diğer burçlardan daha çok ilgilendireceği için bu dönemi içsel gözlemleme ve size yaramayan noktaları değiştirme dönemi olarak görmeli, bu etkiden faydalanmalısınız.
Çarşamba günü aile hayatınızdaki ilişkilere dikkat edin. Babanızdan veya ailenizdeki otoriteyi temsil eden kişiden istediğiniz destekleri bulmanız zor olabilir. Anne, babanız arasındaki mesafe ve zorlanmalar ortaya çıkabilir.
Perşembe günü sabah saatlerinde oluşan Dolunay, kariyerinizde ve iş hayatınızda önemli duygusal sonuçları ve sorumlulukları karşınıza getirecek. Bu dönemde sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin. Aileniz ve iş hayatınız arasındaki dengeyi sağlamaya çalışın.
Cuma gününden sonra 2 hafta boyunca kreatif ve sanatsal işleriniz, hobileriniz için konuşmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Özel hayatınızda da sevdiğiniz insandan, çocuğunuzdan alacağınız güzel etkileşimler sizi rahatlatabilir sevgili Koçlar. Aşkı, keyfi, çocukları, hobilerinizi konuşmaya başlayacaksınız. Cumartesi günü farklı ve değişik davranma isteğiniz etrafınızdakilere karşı tepkinizi hızlandırabilir.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı ortak parasal işleriniz, ödemelerinizle ilgili konular ön planda olurken yakın çevrenize verdiğiniz sözler, ortak planlarınız üzerinizde stres oluşturabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber aile hayatınızda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
Salı günü yaşam enerjimizi temsil eden Mars gerilemeye başlıyor. Kariyer alanınızda gerilemeye başlayacak olan Mars, bu alanlarınızda bazı sıkıntıları karşınıza getirebilir. Bazı kayıplarla karşılaşabilir, iş hayatınızda erkeklerle olan işlerinizde sorunlarla uğraşabilirsiniz.
13 Ağustos'a kadar kariyerinizde büyük adımlardan, ilerlemelerden kaçının. Kurumsal işlerinizde, yurtdışı bağlantılı konularda ve kariyerinizde ortağınız varsa onlardan yana sıkıntılarınız devrede olacak.
Çarşamba günü gelecek sorumluluklarınız üzerinize çökebilir, olayları negatif algılayabilir ve düşüncelerinizde desteklenmediğinizi görebilirsiniz. Önemli işlerle uğraşmak zor gelebilir.
Perşembe günü oluşan Dolunay, seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, medya, hukuk alanlarınızda stresli olayları hayatınıza taşıyabilir. Bu konularda inişli çıkışlı bir grafik sergileyebilir, duygusal olarak önemli sorumluluklarla yüzleşebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızın hayatındaki oluşumlara odaklanacaksınız.
Cuma günü ve sonrası birkaç hafta boyunca ailenizle, aile bireylerinizle olan iletişiminiz hızlanabilir. Onlara daha fazla ilgi göstermeniz ve onların meseleleriyle ilgilenmeniz öne çıkabilir. Yine emlak alım, satım, kiralama veya yer değiştirme gibi konuları konuşacak ve görüşmeler yapacaksınız.
Cumartesi günü aile büyüklerinizle, kendi ailenizle olan konuşmalarınızda farklı ve tepkisel yaklaşımlarınıza dikkat edin. Sıkılganlıklarınız farklı konuların peşinden gitmenize neden olabilir.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Özel hayatınıza dayalı adımlarınızla haftanız başlarken, parasal konular üzerinizde streslere neden olabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İş hayatınızda kuracağınız ilişkilerle ilerlerken abartıdan ve fazla iyimserlikten uzak durun. Yakın çevrenizden güzel destekler alabilirsiniz.
Salı günü yaşam enerjimizi ve mücadele alanlarımızı temsil eden Mars geriliyor. Seyahat, yabancılarla girişilecek olan işler, yurtdışı bağlantılı konular, eğitim, ticaret, hukuk, medya alanlarınızda bazı girişim sıkıntılarına ve sorunlarına açık olabilirsiniz.
13 Ağustos’a kadar bu alanlarda girişilecek yeni işlerinizde enerjiniz doğru çalışmayabilir, bu alanlarda arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda da sorunlara açık olacaksınız. Büyük girişimlerden bu dönemde kaçının.
Çarşamba günü başka insanlar veya eşiniz için üstlendiğiniz ortak parasal sorumluluklar üzerinize gelebilir. Maddi konularda verdiğiniz sözleri tutmak istemeyebilir veya bu konularda isteksiz davranabilirsiniz. Yatırımlarınız varsa parasal konularda bazı engeller ortaya çıkabilir.
Perşembe günü sabah saatlerinde oluşan Dolunay, ortak bir para meselesine odaklanmanızı sağlayabilir. Bir borç veya ödeme işiyle uğraşabilir, gelir ve gider durumunuz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışabilirsiniz. Partnerinizin parasal konularda duygusal oluşumları ve sorumlulukları karşınıza gelebilir.
Cuma günü itibarıyla, yakın çevrenizle iletişiminiz önem kazanıyor. Bilginin her türlüsünü sevecek, yakın çevrenizle temaslarınızdan çok şey öğreneceksiniz. Kısa seyahatleriniz, konuşma ve görüşmeleriniz hızlanıyor.
Diğer yandan satış, reklam, tanıtım, pazarlama, iletişime dayalı işlerinizde kafanız çözüme yönelik çalışabilir, anlaşmalar karşınıza gelebilir. Cumartesi günü yakın çevre iletişiminizde farklı ve değişik davranacaksınız, bu da bazı insanlarla olan diyaloglarınızı kışkırtıcı ve yorucu hale sokabilir.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Gücünüzü ve yapabileceklerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz ama bu hafta başı yapılması gereken günlük işleriniz üzerinizde stres yaratabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Kendi hayatınıza yapacağınız harcamalarınız bugünlerde fazla olabilir, abartıdan uzak durmalısınız.
Salı yaşam amacımızı, mücadelemizi belirleyen Mars geriliyor. Mars ortaklı para hanenizde, parasal konularda bir takım zorlanmaları ve sıkıntıları karşınıza getirebilir. Miras işlerinizde, nafaka konularında, kredi kullanımında zorlanabilirsiniz.
Bu döngüde Ağustos’un ortalarına kadar önemli bir borcun altına girmemek önemli olsun. Yatırımlarınızı daha büyük bir noktaya taşımak yerine bu dönemde elinizdekini korumaya çalışmalısınız. Yine eşinizin veya partnerinizin parasal konularında da bazı zorlanmalar oluşabilir.
Çarşamba günü özel hayatınıza ve ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Özel hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklar size ağır gelebilir, karşı tarafın sizden daha az yük taşıdığını, her tür sorunla kendinizin uğraştığını, hayatınızdaki insanın kendi isteklerinizi aşağıya çektiğini düşünebilirsiniz.
Perşembe günü oluşan Dolunay, özel hayatınızda, evliliğinizde veya ortak iş alanlarınızda önemli duygusal sonuçları ve sorumlulukları karşınıza getirebilir. İlişkilerinizde önemli kararlar alabilirsiniz veya partnerinizin hayatında önemli gelişmeler oluşabilir. Bir zorunlu taşınma gündeme gelebilir
Cuma günü ve sonrasında ticari becerilerinizi arttırıyorsunuz. Maddi konularda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Paranızı nasıl kazanacağınızı, nasıl yatırımlarda bulunacağınızı bileceksiniz.
Bu dönemde hayatınızda neden keyif alacağınızı görecek, sıkıntılarınız varsa bu sorunlara çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız. Cumartesi günü sosyal çevre ortamlarınızda parasal konularda çabuk tepkiler verebilirsiniz. Her zamanki davranış şeklinizden farklı tepkiler vermek etrafınızdakileri şaşırtabilir.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya eğlenceli olaylarla başlayacaksınız ama diğer yandan önemli işlere gömülmek ve bir şeyler yapmak istemeyeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Aile hayatınızda keyfi ve mutluluğu yaşayacağınız bu hafta başı yuvanız için yapacağınız harcamaları kontrol altında tutmalısınız.
Salı günü yaşam enerjimizi temsil eden Mars geriliyor. Mars sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda gerileyecek sevgili Aslanlar. Eşinizin hayatında bazı sorunlara açık bir dönem olabilir, evliliğinizde de bazı gerilimlere ve sıkıntılara açık olacaksınız.
Ağustos ayının ortasına kadar mücadelenizi, uğraşınızı bu alanlarda verebilirsiniz. Bu dönemde yeni bir anlaşma yapmamalı, taşınmamalı ve önemli girişimlerde bulunmamalısınız.
Çarşamba günü sağlığınızın veya günlük işlerinizin sorumluluğu size ağır gelebilir. Geri planda durduğunuz için normal günlük işlerinizi yaparken bile zorlandığınızı görebilirsiniz. Olumsuz bakış açısından sıyrılabilirseniz o zaman zorlansanız bile işlerin daha rahat aktığını fark edebilirsiniz.
Perşembe günü sabaha karşı oluşan Dolunay iş ve hizmet alanlarınızda hassaslıkları ve önemli duygusal sorumlulukları hayatınıza taşıyabilir. Günlük hayatınızın ritminde ve sağlığınızda gitgeller yaşayabilirsiniz. Olayları dramatik bir şekilde ele almayın, sorumlu yaklaşımlar, ciddi adımlar gücünüzü rahat kullanmanızı sağlayabilir.
Cuma gününden sonra ifadenizde rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Artık plan ve projelerinizi rahatlıkla dillendirebilirsiniz. Kendiniz hakkında konuşmak, arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek öne çıkıyor. Cumartesi günü bazı konuşmalarınızda özgür temalar vurgulu olabilir, başkalarının size dayattığı konulara tepkiniz yüksek olacak, göz önünde olacağınız ortamlarda buna dikkat edin, diğer taraftan farklı davranmak hoşunuza da gidebilir.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız aile hayatınız ve sosyal çevre ortamlarınız arasında bazı streslerle başlayabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Yakın çevrenizle yapacağınız planlarda bu pazartesi abartabilir, maddi harcamalarda bulunabilirsiniz. Bu hafta önemli olaylara hazırlıklı olmalısınız.
Salı günü yaşam enerjimizi temsil eden Mars geriliyor. İş, hizmet alanlarınızda gerileyen Mars iş alanlarınızda enerjinizde sıkıntı ve problemler yaşatabilir. Beraber çalıştığınız insanların enerjilerinde, yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatında sorunlara açıksınız.
Hem onlardan sıkıntı görebilirsiniz veya onların hayatındaki sorunlar sizin hayatınıza olumsuz yansıyabilir. Bu dönemde yeni bir iş girişiminde, başlangıcında bulunmayın. Mars, sağlığınızda da bazı sorunları karşınıza getirebilir. Bu döngüde ağustos ayının ortasına kadar sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Sağlık harcamalarınızı kontrol edin.
Çarşamba günü özel hayatınızdaki sorumluluklar, sosyal çevrenizdeki itibarınızı, ilişkilerinizi zorlayabilir. Sevdiğiniz insandan beklediğiniz yardımı veya desteği görmekte zorlanabilirsiniz. Ya da sosyal çevre ilişkilerinizi kısıtladığını düşünebilirsiniz.
Perşembe günü sabaha karşı bir Oğlak burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu Dolunay'da, aşk hayatınızda önemli hassas sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarla boğuşmak hayattan alacağınız keyfi azaltabilir. Sabır ve temkinle ilerlemeli, bu neden benim başıma geliyor tavrından uzak durmalısınız.
Cuma gününden sonra kariyerinizde ve fiziki sağlığınızda kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanacaksınız. Bu dönemde önemli işlerde bulunmayın, sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Geri plandan her şeyi gözlemleyip, planlarınızı ve gelecek dönem yapacaklarınızı oluşturmalısınız. Cumartesi günü dış ortamlarda, seyahatlerde farklı ve değişik olan durumlar içinde bulunabilirsiniz. Sizi daha az tanıyan insanlara karşı müsamaha göstermek istemeyeceksiniz.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya başlarken telefon trafiğiniz bir hayli yoğun olabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İletişiminizi kuvvetli tutacaksınız. Sosyal çevrenizden alacağınız güzel desteklerle maddi konularda şans rüzgarı sizden yana esecek ama bu konularda çok abartıdan kaçının.
Salı günü enerjimizi ve yaşama gücümüzü temsil eden Mars geriliyor. Bu gerileme aşk alanlarınızı ve özel hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuz varsa onunla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Yarım kalmış eski aşklarınız bu dönemde karşınıza gelebilir. Önemli bir sanatsal projenizde sıkıntı ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Var olan aşkınızla bu dönemde anlaşmak kolay olmayacak. Riskli adımlardan kaçının.
Çarşamba günü hayatın yükümlülükleri omuzlarına binebilir. Aile hayatınızın sorumlulukları yüzünden işinizde ve göz önünde olacağınız ortamlarda parlayamadığınızı, zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de yükler üzerinize binebilir.
Perşembe günü ailevi olaylarla ilgileneceksiniz. Bu tarihte devreye giren Dolunay, aile konularına yönelmenizi sağlayacak. Onların hayatındaki duygusal olaylarla ilgili olabilirsiniz. Ev alım, satım gibi işleriniz varsa önemli sonuçlar ve sorumlulukla atılması gereken kararlar karşınıza gelebilir.
Cuma günü itibarıyla sosyalliğiniz artarken, işten elde edilen gelirlerinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve çevrenizle iletişiminiz güçleniyor. Onları organize etmek, planlar yapmak isteyebilirsiniz. Cumartesi günü bir arkadaşınıza borç vermeyin ve borç istemeyin. Parasal konularda yapılacak farklı bir konuşma ortamlarınızı gerebilir.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı maddi konulara ve sahip olduklarınıza ilgili olabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Gelecek planlarınız, parasal meselelerin üzerinizde stres yaratmasına neden olabilir. Kariyerinizde ilişkilerinize dair abartılı ve coşkulu olabilirsiniz.
Salı günü klasik astrolojide sizin yöneticiniz Mars gerilemeye başlıyor. Bu tarih itibarıyla 13 Ağustos’a kadar ev ve aile alanlarınızda enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Mars, ailenizle bazı sürtüşmeleri ve sıkıntıları ortaya koyabilir.
Aile hayatınızdaki erkeklerin hayatındaki sorunlar daha görünür olabilir ve onlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemi yolunda gitmeyen konuları fark etmek, acele etmeden algınızı kendi iç dünyanıza yönlendirerek yönetebilirsiniz.
Çarşamba günü yakın çevrenizin sorumluluklarıyla uğraşmak sizi önemli işlerinizden alıkoyabilir. Sorumluluklarınızın ve yükümlülüklerinizin size ağır geldiğini görebilir, düşüncelerinizde hayatın size karşı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu olumsuzluklar daha fazla olumsuzlukları hayatınıza çekmenize neden olabilir, bu yüzden bu kendinize acıma duygusunda uzak durun.
Perşembe günü sabaha karşı oluşan Dolunay, yakın çevrenizde olup biten konuları hızlandıracak. Küçük konularla, etrafınızdaki insanların duygusal sorunlarıyla uğraşmak, kardeşlerinizin ve akrabalarınızın hayatındaki streslerle mücadele etmek sizi yorabilir ama bu konularla disiplinli, duygusallıktan uzak ve net şekilde uğraşmalısınız.
Cuma günü itibarıyla iletişiminizi, konuşmalarınızı kariyerinize yönlendireceksiniz. Önemli konuşma ve anlaşmalar oluşabilir. Düşüncelerinizle daha fazla ön plana geçebilir. Diğer yandan aile hayatınızdaki olaylarla uğraşmak vaktinizden çalabilir sevgili Akrepler. Cumartesi günü aile içinde, toplum arasında sevdiğinizle yaşayacağınız fikirsel anlaşmazlıkları tetiklemeyin. Sakin olmak size çok şey kazandırabilir.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız kendi istek ve beklentilerinizle başlayacak sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Etrafınızda sizi ruhen ve derinde değiştirecek bir sürü olay oluşabilir ama daha çok kendinize prim vereceksiniz. Seyahatlere ve tatilinize dair planlarınızda kendinizi iyimser bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
Salı günü iletişim alanlarınızda, yakın çevre konularında Mars gerileyecek. Satış, reklam, pazarlama, iletişim, bilişim, network, ulaşım, teknoloji alanlarında Ağustos ortasına kadar sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Girişimleriniz bu dönemde desteklenmeyebilir, bazı işleriniz fos çıkabilir. Bu süreçte büyük harcamalardan, riskli işlerden, girişimlerden kaçının.
Çarşamba günü parasal sorumluluklarınızın üstünüze geldiğini görebilirsiniz. Aile hayatınıza yapacağınız bir yardım, ödeme kendinizi yorgun, mutsuz ve yalnız hissetmenize neden olabilir. Parasal konuları bu dönemde gözünüzde fazlasıyla büyütebilirsiniz.
Perşembe günü sabaha karşı bir Dolunay oluşuyor. Bu Dolunay'da maddi konulara odaklanacaksınız. Bir para sorumluluğu devreye girebilir. Ya da parasal işlerinizde aradığınızı bulmakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi daha resmi, disiplinli ve temkinle yapmaya çalışmalısınız.
Cuma gününden sonra seyahatlerinize odaklanabilirsiniz. Değişik ve farklı kültürlerden insanlarla iletişim içine girmek isteyeceksiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla işleriniz öne çıkabilir, öğrenmeye hevesli olabilir, araştırmalarda bulunabilir, fikirlerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşabilirsiniz. Cumartesi günü hayatınızda yaşadığınız farklı deneyimlere vereceğiniz tepkilere dikkat edin, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Geri plandan işleyecek her tür işinizi bu hafta başı daha rahat halledebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Biraz yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Ortak parasal ilişkileriniz gelecek planlarınızda size güzel kapılar aralayabilir ama planlarınızda daha gerçekçi olmalısınız.
Salı günü mücadele alanlarımızı belirleyen Mars para alanlarınızda geriliyor. Ağustos ortasına kadar Mars maddi konularda sıkıntı ve sorunlar yaşatabilir. Para harcamalarınız yüksek olabilir veya bu dönemde başlattığınız işlerden istediğiniz sonuçları almakta zorlanabilirsiniz. Bu tarih aralığında yeni bir ticari oluşumu, maddi bir işi, yatırımı başlatmayın. Harcamalarınıza dikkat edin.
Çarşamba günü özel hayatınızda kendinizi yorgun ve yalnız hissedebilirsiniz. İnsanlarla yakın temasta bulunmak istemeyecek, yakın ilişkilerinizde zorlanacaksınız. Hayatınızda yeni oluşumlarda aldığınız yükümlülükler bu süreçte size ağır gelebilir. Olumsuzluktan uzak durun.
Perşembe günü hayatınızı ilgilendirecek önemli kararları, sonuçları sizin burcunuzda oluşan Dolunay'la beraber alacaksınız. Duygusal sonuçlar, özel hayatınızı işin içine alacak duygusal kararlar devrede olabilir. Karşı tarafı kendi yapacaklarınız ve istekleriniz konusunda ikna edebilir veya yapacaklarınızı ona dayatabilirsiniz.
Cuma gününden sonra birkaç hafta boyunca ortak parasal konuları konuşacak, kredi, vergi, faiz, borç alacak verecek dengesini hayatınızda oturtmaya uğraşacaksınız. Bu alanlarda sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz. Cumartesi günü parasal harcamalarınıza dikkat edin, parasal konularda işleriniz istediğiniz gibi ilerlemezse hemen havlu atmayın, daha dikkatli olun.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla yapılacak planlar devrede olurken, günlük işlerinizin düzeni üzerinizde sorunlara neden olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Diğer yandan ortaklı işlerinizde kendinizi şanslı ve mutlu görebilir, önemli bağlantılar içine girebilirsiniz.
Salı günü Yaşam enerjimiz ve mücadele alanlarımızı belirleyen Mars sizin burcunuzda gerilemeye başlıyor. Girişimleriniz, önemli adımlarınız için ağustos ayının ortalarına kadar önemli adımlar atmamalısınız.
İletişimsel işlerinizde, yakın çevrenizde beraber hareket ettiğiniz insanlarla bu dönem enerjiniz tutmayabilir. Başlangıçlar için acele ederseniz, ileride mars düzeldiğinde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi ve sağlığınızı bu dönemde koruyun.
Çarşamba günü yurtdışı bağlantılı bir işinizin sorumluluğu sizi zorlayabilir. Ya da hiç beklenmedik kadersel oluşumlara vereceğiniz tepkinin sizi ve enerjinizi fazlasıyla zorladığını görebilirsiniz. Günlük işlerinizde karşınıza gelen aksilik ve sorunları lütfen büyütmeyin.
Perşembe günü sabaha karşı oluşan Dolunay'da yaşayacaklarınızla beraber neyin neden olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir ve siz bu olayla profesyonelce yüzleşmek durumundasınız sevgili Kovalar.
Cuma günü itibarıyla işbirliklerinize önem verecek, yaşadıklarınızı sevdiğiniz insana anlatarak rahatlayacaksınız. Bu dönemde ilişki sorunlarınızı da masaya yatırabilirsiniz. Konuşmalar, anlaşmalar, planlar öne çıkabilir.
Taşınma işleriniz varsa Temmuz’un sonuna kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Cumartesi günü özel hayatınıza dikkat edin. Vereceğiniz farklı ve dürtüsel tepkilerle olumlu adımları kendi aleyhinize döndürebilirsiniz.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İş ve kariyerinizle, size keyif veren konular arasında kalabilir, üzerinizde bu hafta başı stres hissedebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Pazartesi günü öğleden sonra daha rahat etkilerle iş hayatınızda rahat ilerleyeceksiniz. Uzaklardan gelecek haberler sizi çok mutlu edebilir.
Salı günü yaşam alanımızı temsil eden Mars gerilemeye başlıyor. Mars sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Enerjinizi ortaya koymakta zorlanacağınız gibi, yurtdışı işlerinizde, parasal konularda da beklenmedik olaylar oluşabilir.
Ağustos ortasına kadar önemli girişimlerden ve adımlardan uzak durun. Arkanızdan dönen olaylar moralinizi bozabilir. Öfkenizi ve acıma duygunuzu kendinize yönlendirmeyin ve olayları içinize atmayın. Çarşamba günü gelecek sorumluluklarınız, arkadaş ve çevre yükümlülükleriniz özel hayatınızda sorunlar çıkartabilir. Bazı durumlarda kendinizi yorgun ve yalnız hissedebilirsiniz.
Perşembe günü sabaha karşı oluşan Dolunay, sosyal çevre aktivitelerinizi, arkadaşlık ilişkilerinizi hareketlendirebilir. Bir organizasyonun, derneğin, sosyal çalışmanın sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızda bir durumla karşılaşırsanız sakin ve duygusallıktan uzak bir şekilde konuları ele almalısınız.
Cuma günü ve sonrasında sağlığınızı gözden geçirmek ve doktor kontrollerinizi tamamlamak, sağlığınızla ilgili konularda yaşadığınız veya yaşayacağınız sorunların üzerine gitmek için destekleneceksiniz.
İş yapmak, başkalarına hizmet sunmak bu dönem sizi mutlu edebilir. Beraber çalıştığınız insanlarla aranızda bir sorun varsa işte şimdi bu dönemde o sorunları giderebilirsiniz. Cumartesi günü yakın çevre ilişkilerinizde tepkisel olmayın. Farklı davranışlar içine girebilir ve vereceğiniz tepkilerle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
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