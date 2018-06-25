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Çarşamba günü yurtdışı bağlantılı bir işinizin sorumluluğu sizi zorlayabilir. Ya da hiç beklenmedik kadersel oluşumlara vereceğiniz tepkinin sizi ve enerjinizi fazlasıyla zorladığını görebilirsiniz. Günlük işlerinizde karşınıza gelen aksilik ve sorunları lütfen büyütmeyin.