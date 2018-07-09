KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya parasal konulara odaklanarak başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Riskli adımlarınız olacaksa gün içinde dikkatli adım atmalısınız. Akşam saatleri itibarıyla iletişiminiz daha hızlı akacak. İşinizi daha fazla önemseyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz.
Salı günü itibarıyla, iş, hizmet ve sağlık alanınızda 3 hafta boyunca güzel ilişkiler, güzel etkileşimler içinde olacaksınız çünkü Venüs bu alanlarınızda dolaşıyor olacak. Mantıklı yönleriniz ön planda olabilir. Yeme, içme gibi etkileriniz yüzünden sağlığınızı ve beslenme şeklinizi fazlasıyla önemseyebilirsiniz. Yeni işler gündeme gelebilir.
Yine salı günü itibarıyla Jüpiter’in düzelmesiyle beraber ortak parasal alanda karşılaşacağınız fırsatlar artabilir. Partnerinizin parasal zorlanmaları bu tarih ve sonrasında geride kaldığını görebilirsiniz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması ev ve aile alanlarınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Ev değişimi, ev alımı, satımı, aile bireylerinin hayatındaki önemli olaylar yaşayacağınız olasılıklardan birkaç tanesi. Bazı güç kesişmelerine bu dönemde hazırlıklı olmalısınız.
Haftanız aile konularında bazı anlaşmazlıkları içerse bile, akşam saatleri itibarıyla birkaç gün boyunca maddi olanaklarınızın üzerine düşebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Keyif yapacağınız, eğlenceli ortamlarda bulunacağınız, aşkın üzerine düşeceğiniz bir hafta olacak.
Salı günü itibarıyla Venüs 3 hafta boyunca aşkla çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, ilerleyecek. İlişkileriniz konusunda soğuk, ilgisiz davranışlardan mümkün olduğunca kaçının. İlişkilerinize iş gibi bakmayın ve daha sıcak tavırlar sergileyin. Eleştirinin dozunu kaçırmamak da önemli olsun.
Yine bu salı Jüpiter’in düzelmesiyle beraber özel hayatınızda karşılaşacağınız şansların ve fırsatların hızlanarak karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Birkaç aydır bu alanlarda yaşadığınız durgunluklar, ertelenmeler varsa artık daha hızlı bir şekilde şartların oluştuğunu görebilirsiniz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması yakın çevrenizde oluşacak. Yakınınızda bulunan kişilerin, akraba, kardeş, kuzen, yakın dostlarınızın hayatındaki değişimlere tanık olabilirsiniz.
Yine satış reklam, pazarlama, tanıtım işleriniz hızlanabilir. Burası kısa vadeli eğitim alanlarınız olduğundan eğitime yönelik adımlar, kararlar hızlanabilir ama bazı çekişmeler ve zorlanmalar da karşınıza gelebilir sevgili Boğalar.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Hafta başına adapte olmak her ne kadar kolay olmasa bile akşam saatleri itibarıyla canlanacak, heyecanlı haberler duyacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu hafta ailenize ve sevdiklerinize daha fazla vakit harcayacağınız, evinize önem vereceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.
Salı günü itibarıyla Venüs, ev, aile alanlarınızda iyi ilişkiler kurmanız için size destek verecek. Tadilat, dekorasyon, tamirat, boya, badana işleriniz varsa harekete geçebilirsiniz. Yine evinizde misafir ağırlamak, evinizi güzelleştirmek için uğraşlarınız ve sorumluluklarınız artabilir. Sevdiklerinize karşı eleştirel ve soğuk yaklaşımlardan kaçının.
Yine bu salı Jüpiter’in düzelmesiyle beraber iş ve hizmet alanlarınızda şanslar yakalayacağınız, iş hayatınızdaki gelişmelerin hızlanacağı bir süreç içine gireceksiniz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması, elinize para geçirecek sevgili İkizler. Maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere, hızlı adım ve başlangıçlara açık olmalısınız. Ortak para alanlarınızdaki çekişmeler konuların üzerinden tekrar tekrar geçmenize neden olabilir.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İşten elde edilen gelirlerinizle ilgili bu hafta başında bir beklentiniz oluşabilir ve düşündüğünüz karşılığı alamamak sizi zorlayabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Akşam saatlerinde kendi iç dünyanıza daha fazla dönecek, geçmişi sorgulayacaksınız.
Salı günü, Venüs sizin yakın çevre alanınızı etkilemeye başlayacak. Bu 3 haftalık dönem içinde yakın çevrenizde ve iletişimle ilgili işlerinizde ilişkileriniz önem kazanıyor. Özellikle akraba veya kardeşlerinizin hayatına karşı daha anlayışlı yaklaşımlar sergilemelisiniz.
Salı günü itibarıyla Jüpiter düzeliyor. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda sizi destekleyen Jüpiter, bu alanlarınızda etkili şansları bu tarih sonrasında yeniden karşınıza getirecek.
Cuma günü sizin burcunuzda oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda, fiziki görüntünüzde önemli değişimleri, beklenmedik ve ani olayları karşınıza getirebilir.
Hayatınızda önemli adımlar oluşabilir, bu adımlar özel hayatınızdaki güç çekişmelerini de içerebilir. Alacağınız kararları ortağınız veya partnerinize kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alacak ve bu tutulmayı doğru kullanırsanız yıldızınızı parlatacaksınız.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Toplum önü ilişkileriniz ve bağlantılarınızı idare etmek bu hafta başında kolay olmayabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sizi etkileyen insanlara karşı takıntılarınızla hareket etmemelisiniz. Affedici yönlerinize sarılın. Akşam saatlerinde çevrenize ilham saçacaksınız.
Salı günü para evinize giren Venüs size bu alanlarda kıyak geçmeye başlayacak. 3 hafta boyunca para konularında çeşitli şanslarla ve iyi ilişkilerle karşılaşabilirsiniz. Malınıza ve paranıza sahip çıkın ve ekonomik adımlar atmaya özen gösterin, ileriyi düşünmeye özen gösterin.
Yine bu Salı Jüpiter düzeliyor. Aile ve ev hayatınızı genişletecek ve güzelleştirecek fırsatlar bu tarih ve sonrasında hayatınıza akabilir.
Cuma günü gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. Bu tutulmada olayları çok fazla zorlamamaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında parasal işleriniz veya seyahatle ilgili planlarınızda olayları gözünüzde büyütmemeye çalışın sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu hafta itibarıyla kendinizi önemseyeceğiniz ve görüntünüzü değiştirmek isteyeceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız.
Salı günü Venüs sizin burcunuzda ilerlemeye başlayacak ve sizi kendinizi yenilemek, tazelemek ve göstermek için harekete geçirecek. Bir aydır, geri planda durduğunuz konulara bomba gibi bir giriş yapabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde açığa çıkmayan taraflar, artık görünür hale gelmeye başlayacak.
Salı günü Jüpiter düzeliyor. Satış, reklam, pazarlama, network, eğitim, yazım bu alanlarda yavaşlamış konularda bu tarih ve sonrasında hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Şanslar ve fırsatlar size girişimlerinizden ve çevrenizden gelecek.
Cuma günü sosyal çevre alanlarınızda Güneş tutulması yaşanacak. Sosyal çevrenizde, ideallerinizde, fikirlerinizde büyük değişimlere hazır olun. Yine arkadaşlarınızın hayatında da hızlı ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Çevreniz değişebilir ve özel hayatınızdaki değişimler sizi zorlayabilir.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Ortak parasal işlerinizde ödemeleriniz ve çevrenize verdiğiniz sözler sizi zorlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bazı arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınızda onlara karşı güvensizliklerinize ve takıntılarınıza dikkat edin. Bu hafta itibarıyla biraz kafa dinleyeceğiniz bir dönem başlıyor.
Salı günü itibarıyla, ilişkilerinizde zorlanmalar, geri çekilmeler, fedakarlıklar görülebilir. Yine bu 3 haftalık dönem içerisinde soğuk ve duygusuz hareket edebilir, İlişkilerinizde ve sosyalliğiniz de biraz geriye çekiliyor gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Hayatın anlamını sorgulayacaksınız.
Yine bu salı günü Jüpiter’in düzelmesiyle beraber maddi konularda karşınıza yeni fırsatlar ve şanslar gelmeye başlıyor. İletişim, satış, reklam işlerinizden 08 Kasım a kadar güzel kazançlar elde edebilirsiniz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması, kariyerinizde hızlı ve beklenmedik başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu tarih ve sonrasında işlerinizin daha hızlı ilerlediğini görebilir ve karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınızdaki güç çekişmelerine bu tutulma zamanında dikkat etmelisiniz.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Özel hayatınızda bazı konularda bu hafta başı sevdiğinizle anlaşmak kolay olmayabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Olaylara sert tepkiler vermeden önce, takıntılarınızı gözden geçirin. Bazı konuların gereksiz uzadığını göreceksiniz. Parasal işleriniz birkaç gün boyunca önem kazanıyor.
Salı günü itibarıyla Venüs, sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda 3 hafta boyunca ilişkilerinizi sağlamlaştırarak ilerleyecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan fayda ve yarar görebilirsiniz. Organizasyonlar, davetler, kalabalık yerler içinde olacaksınız.
Yine bu salı Jüpiter’in düzelmesi şansınızı arttırabilir. Kasım ayına kadar hayatınızda büyük ilerlemeler, sevinçler, mutluluk ve tatminler yaşayabilirsiniz. Önemli konularda tohum atmak, işlerinizi başlatmak için kasım ayına kadar fırsatlarınız olacak.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak girişimler, ticaret, ithalat, ihracat, hukuki konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız.
Fikirsel olarak anlaşmazlıklar ve güç çekişmeleri bu dönem ortaya çıkabilir. Yine yüksek eğitim, yabancı ülkede alınacak bir eğitimin kapıları hızlı bir şekilde aralanabilir. Üniversite sonuçlarıyla beraber başka bir ülkeye veya şehre gitme konuları hızlanabilir.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İşler güçler, günlük koşturmalar vaktinizi alırken gelecek planlarınıza adapte olmak sandığınız kadar kolay olmayabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Uzakta bulunan insanlardan duyacağınız bazı konular kafanıza takılabilir. İlişkilerinizden gereken desteği almayı unutmayın.
Salı günü itibarıyla Venüs, sizin kariyer ve iş alanınızı aydınlatmaya başlayacak. Kendinizi işinizde göstermeyi sevecek ve göz önünde olacaksınız. Yine 3 haftalık dönemde üstleriniz veya patronlarınızla ilişkilerinizi güzelleştirebilir, terfi, prim ve zam gibi isteklerinizi dile getirebilirsiniz.
Yine bu salı Jüpiter düzeliyor. Maneviyatınızı biraz geri plana ittiğiniz dönemler geride kalıyor. Kendinize, ruhunuza ve gücünüze inanacağınız ve bu alanlarda kendinizi geliştireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yurtdışı işlerinizde Kasım başına kadar güzel açılımlar elde edebilirsiniz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması partnerinizin, ortağınızın parasal durumunda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyacak. Banka işleri, parasal konular, vergi, stopaj, miras, nafaka işleri bir anda karşınıza gelebilir. Hızlı olaylarla bu tutulma hayatınızı şekillendirecek.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Size keyif verecek işlerinizle haftanız başlarken sevdiğiniz insanla olan parasal işlerinizde olayları gereğinden fazla büyütmeyin sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu hafta itibarıyla seyahatleriniz, gezileriniz artmaya başlayacak ve kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz.
Salı günü itibarıyla, Venüs, sizin uzak çevre, seyahat, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızda güzellikler yaşamanıza ve güzel ilişkiler içine girmenize neden olacak. Az tanıdığınız, daha az samimi olduğunuz veya tanımadığınız insanlarla ilişkileriniz gelişebilir.
Yine bu salı itibarıyla Jüpiter düzeliyor. Kasım başına kadar sosyal çevrenizden, arkadaşlıklarınızdan, yeni tanışacağınız insanlardan fayda ve şanslar görmeye kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.
Cuma günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hızlı olaylar yaşamanıza neden olacak. Partnerinizin hayatındaki hızlı gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Taşınma, yer değiştirme, ortaklı bir projeye veya işe dahil olmak öne çıkabilir. Hukuki meselelerle, açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı çekişmeler, partnerle sürtüşmeler ortaya çıkabilir.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı aile hayatınızda bazı olayları gözden geçirebilir, sevdiğiniz insanın bazı hareketlerini fazlasıyla önemseyebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Akşam saatlerinden sonra birkaç gün boyunca özel hayatınız daha fazla önem kazanacak.
Salı günü Venüs başak burcuna geçecek. Ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda mükemmeliyetçi ve pratik yanlarınızı ön plana çıkartacak. Yine kredi, borç, nafaka, miras, banka ödemeleri, stopaj, vergi, prim alanlarınızda güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Özel hayatınızdaysa sıcak ve içten davranmak zor olabilir.
Yine bu salı Jüpiter’in düzelmesiyle beraber kariyer ve iş hayatınızda yeni fırsatlar yakalayacağınız, kendinizi göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kasım ayına kadar iş ve kariyer adımlarınız hızlanarak devam edecek.
Cuma günü oluşan parçalı Güneş tutulması, iş hayatınızda, günlük hayat düzeninizde ve sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Yeni işler, açılımlar altında olacaksınız yalnız iş alanlarınızda güç çekişmeleri, sürtüşmeler de karşınıza gelebilir. Sağlığınıza gereken özeni bu tutulmayla beraber göstermelisiniz.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
İş alanlarınızda bu hafta abartılı ve coşkulu bir şekilde hareket edebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde bazı insanlarla zorlanmalar oluşsa bile her şeyi alttan almayı unutmayın. Özel yaşantınız bu hafta itibarıyla öne geçmeye başlıyor.
Salı günü itibarıyla Venüs özel hayatınıza güzellikler taşımaya başlayabilir. İlişkinizde sorunlarınız varsa onları uygun bir şekilde masaya yatırmalısınız. Yine özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde insanlara karşı anlayışlı ve sıcak yaklaşımlar geliştirmeniz gerekecek.
Yine bu salı günü Jüpiter’in düzelmesiyle beraber bu sene şanslı olduğunuz alanlarda, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, medya, yayıncılık alanlarınızda önemli şanslar ve fırsatlar yeniden karşınıza gelmeye başlıyor.
Bu cuma günü oluşan Güneş Tutulması, aşk hayatınızda, çocuk alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Bu tarihlerde yeni bebeğin hayatınıza katılması, çocuğunuz varsa onunla ilgili konular, bir bebek haberi gündeme bomba gibi düşebilir.
Bu zaman kadar aşk hayatınızda aradığınızı bulamadıysanız bu tarih ve sonrasında aşk karşınıza gelebilir.
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