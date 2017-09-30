KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız artabilir. Kendi düşüncelerinizi karşı tarafa net olarak sunabilirsiniz. Hareket etme isteğiniz yüksek olacak. Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla eğlenceli ortamlara girecek ve birbirinden keyifli planlar yapacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gereken günlük rutine dair ufak tefek işlerde tamamlanması gerekenler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Düşüncelerinizde bazı hayal kırıklıklarını kendi kendinize tetiklemeyin. Geçmişte olanlara takılıp kalmak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli ortamlarda kendinize ve yaşadıklarınıza dair konuşmalar yapmak isteyeceksiniz. Oldukça keyifli ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Değişik yerler görme arzusuyla hareket edebilirsiniz. Aile alanlarınızdaki sıkıntılara çok takılmamalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev hayatınızda, sevdiğiniz ve paylaşım içinde olduğunuz insanlarla iletişiminiz artabilir. Ailenizin geleceği için planlar yapabilirsiniz. Kendi kişisel deneyimlerinizden faydalanarak çevrenizdeki insanlara önemli konularda yardımcı olabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla, akrabalarınız ya da varsa kardeşlerinizle iletişiminiz güçlü ve tek taraflı akabilir. Bir araya geldiğiniz insanları dinlemekten ziyade siz bir şeyler anlatmaya meyilli olacaksınız. Onlara da konuşma hakkı tanımaya özen gösterin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda veya alışverişlerde kafanız ticari olarak iyi işleyecek. Detay ve ayrıntı isteyen işler, bugün vaktinizin çoğunu alacak. Özel ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları devrede olabilir. Ne olursa olsun moralinizi yüksek tutmaya gayret etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, insanlarla bir arada olmak isteyecek ve paylaşımlarınızı artıracaksınız. Başkalarını dinlemezseniz, önemli ipuçlarını gözden kaçırabilirsiniz. Bu yüzden kendi başınıza buyruk hareket etmekten kaçının. Kalabalık ortamlarda keyfiniz yerinde olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığınız yüksek olacak. Çözüme yönelik hareketlerinizle dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Bugün önemli konularda harekete geçmekten ziyade, işlerinizi planlama ve programlamayla ilgilenmeyi tercih etmelisiniz. Adımlarınızı dikkatli atın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik atılımlarda ve girişimlerde bulunacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınız iyi-kötü tüm duygularınızı insanlarla paylaştıkça daha güzel ve verimli olacak. Yakın çevrenizle iletişiminiz artıyor. Fikir alışverişleri önem kazanacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplumsal konularda işleriniz tam da planladığınız gibi ilerleyecek. Sizi motive edecek gelişmelere hazırlıklı olun. Kalabalık ortamlarda, düşünceleriniz ve davranışlarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Önemli fırsatlarla karşılaşacağınız bir gün olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik insanlarla vakit geçirmek hoşunuza gidecek. Seyahatlerde veya kurs, seminer gibi ortamlarda konuşmalarınız ve düşünce tarzınızla kolaylıkla dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Karşınıza çıkacak fırsatları akıllıca değerlendirmeye gayret etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla geçmişinizde kaldığına inandığınız konular yeniden gündeminizde yer almaya başlayabilir. Ortaklaşa yapılacak işlerde kendinizi göstermek için bu haftayı bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Yakın dostlarınızla paylaşımlarınız artacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN