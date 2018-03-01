BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oldukça keyifli ve etkili açılar devrede olacak. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerimizde başarı sağlayabilir, özel hayatımızda ve maddi konularda güzel seçeneklerin karşımıza geldiğini görebiliriz.
Gün içinde sinirli ve agresif etkilerden, söylemlerden ve konuşmalardan uzak durmaya özen göstermeliyiz. Başkalarının bakış açılarına saygıyla yaklaşmayı ve empati kurmayı unutmayalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sezgileriniz güçlü çalışabilir. Kendinizi ruhen yenileyebilirsiniz. Planlarınızda önsezilerinizi es geçmeyin. Parasal işlerinizde karşınıza çok güzel seçenekler gelebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu ay özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Kalbiniz boşsa, arkadaşlarınız sizi biriyle tanıştırabilir veya bir arkadaşınızla aşka yelken açabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi düzene sokabilir, güzel anlaşmalar yapabilir, istediğiniz şartlara ve fırsatlara sahip olabilirsiniz. Bu haftayı iş görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız açısından es geçmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çıkacağınız yolculuklar esnasında hayatınıza yeni birini katabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri varsa beraber yapılacak gezi veya seyahat planları ilişkinize heyecan katabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınıza birçok yerden fırsatlar çıkabilir. Hem parasal konularda hem de ailevi işlerinizde bu birkaç günü değerlendirmeye çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni projeler uygulamaya konulabilir. Bugün ve yarın, yakın çevrenizdeki iletişim halinde olduğunuz bir insandan, ilişki veya keyifli bir iş teklifi alabilirsiniz. Değişime açık olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşkollarınızdaki ilişkiler size para getirisi sağlayabilir. Attığınız adımların karşılığını maddi olarak görebilirsiniz. Karşınıza gelecek olan yeni ve önemli iş teklifleri keyfinizi artıracak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk dolu etkiler altında olacaksınız. Hayatınızın anlamı aşksa bulutların üzerinde uçabilirsiniz. Sanata dayalı işlerinizde ve eğitim hayatınızda karşınıza çok güzel fırsatlar çıkabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda ve evle ilgili konularda kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Yuva kurmak isteyenler için hazırlıklarını başlattıkları veya tamamladıkları bir süreç olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni tanıştığınız insanlardan girişimleriniz adına büyük destek görebilirsiniz. Sosyal çevre bağlantılarınızı iyi kullanacak ve yeni işlerin startını vermekten çekinmeyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki aktiviteler için para harcayabilirsiniz. İş fırsatlarınız parasal konularda yüzünüzü güldürecek. Bugün, önemli iş teklifleri ve görüşmeleriyle karşılaşacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza güzel bir iş çıkabilir. Sizi geliştirecek bir kurs veya seminere katılabilir, hayata keyifle bakabilirsiniz. Hayal ettiğiniz işler, konuşmalar ve görüşmeler karşınıza gelecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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