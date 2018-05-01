BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN akşam saatlerine kadar Ay boşlukta olacağından önemli işlere kalkışmak yerine mevcut işlerimizi bitirmeye çalışalım. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay, Yay burcuna geçecek. Daha eğlenceli, gezmeye başlayacağımız, rahat bir sürece giriyoruz. Farklı insanlarla bir arada olmak hoşumuza gidebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para işlerinizle başlayan gününüz öğleden sonra yerini başkalarıyla yapılacak önemli görüşmelere ve işlere bırakabilir. Kafanızın biraz rahatlamaya ihtiyacı var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklı işlerinizde planladıklarınızı yapmakta zorlanıyorsunuz. Öğleden sonra daha çok ortak parasal konular üzerine eğileceksiniz. Size anlatılanları kendinize saklayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar üzerinizde dolaşan isteksizlik sizi zaman zaman yavaşlatıyor. Gün içinde özel hayatınızın sorumluluklarına odaklanacak ve sevginizi göstermekte zorlanacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öğleden sonra iş konularındaki sorumluluklarınız devreye girmeye başlıyor. Bu durum sizi gereğinden fazla soğuk ve negatif yapabilir. Enerjinizi yüksek tutun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızın sorumluluklarını üstlenecek ve olaylara biraz daha soğukkanlılıkla yaklaşacaksınız. Arkadaşlarınızdan duyacağınız bazı sözler hoşunuza gitmeyebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar iletişiminizde bir yandan hızlı, bir yandan da derin olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru aile hayatınızın sorumlulukları duygusal olarak sizi yorabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle beraber yapacağınız işlerin üzerine eğileceksiniz. Planlı ve kararlı olduğunuz her konu rahat çözülebilir. Bugün, insanların söylediklerine çok takılmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel istekleriniz ve hayatınıza yönelik adımlar bazı noktalarda hâlâ çözüm bekliyor. Parasal işlerinizde kendinizi güvene almak ve bir ödeme dengesi oluşturmak öne çıkabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteksizliğiniz geride kalmaya başlıyor. Kendi hayatınızda yapmanız gerekenler için harekete geçeceksiniz. Özel hayatınızda sorunların üstesinden geleceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda kafanızda kurduğunuz çok plan var ama bunları hayata geçirmekte yetersiz hissediyorsunuz. Aslında çözüm elinizde, çıkış yolunu uzaklarda aramayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve kariyer hayatınızda kendinizi istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. Arkadaş çevrenizle paylaşımlarınız artabilir. Onlara bir konuyu anlatırken farklı yaklaşımlar içinde olabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gününüzü istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. İş sorumluluklarınız giderek artabilir. Hayata esnek ve esprili gözlerle bakmak bu dönem sizin için çok önemli olacak.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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