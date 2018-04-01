BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN daha çok özel hayatımıza ve ikili ilişkilerimize odaklı olabiliriz. Gözden kaçırdığımız olayları çözmeye çalışacağız. Dün Boğa burcuna geçen Venüs’le birlikte ilişkilerimizde daha sağlam ve oturaklı bir döneme giriş yapacağız. 3 hafta boyunca somut ve güvenilir sonuçlar elde etmek önem kazanıyor. İlişkilerimizde sağlam adımlarla ilerleyebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kazanımlarınızda artış yaşayacaksınız. Güzel olan eşyalara karşı ilginiz artabilir. Ticaret ve sanatla uğraşanlar için olumlu bir dönem olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca fiziksel özellikleriniz ön planda olacak. Kilo almaya müsait olabilirsiniz. Önemli girişimleriniz için görüşmelerinizi artırabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıklar ön plana çıkabilir. Yalnızlığı sevecek ve ruhani konulara fazlasıyla ilgi göstereceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda gözler sizin üzerinizde olacak. Arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Tanışacağınız insanlardan yarar göreceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda olumlu bir döneme giriyorsunuz. Toplum önünde itibarınız artabilir. 3 hafta boyunca organizasyonlar ve davetler ön plana çıkabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İstediğiniz bir seyahati gerçekleştirebilir, tanımadığınız ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz. Önemli konuşma ve görüşmelerinizi bu döneme denk getirin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarının kaynaklarından faydalanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kredi çekmek, maddi durumunuzu düzeltmek gibi etkiler altında olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız aktif olmaya başlayacak. İlişkilerinizi düzeltmek, anlamlı bir ilişki yaşamak, ortaklarınızla olumlu atılımlar yapmak üzere harekete geçebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda güzellikler yaşayacaksınız. Çalışmak ve hizmet etmek size keyifli gelebilir. Kilo almaya müsait bir dönem içinde olacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda romantik ve tutarlı tavırlar içinde olacaksınız. Önümüzdeki 3 hafta boyunca yaratıcılığınız ve eğlenceli yönleriniz ön plana çıkacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizi genişletmek, düzenlemek, tadilat, dekorasyon, tamirat gibi işlerle uğraşmak size zevk verebilir. Misafir ağırlamaktan çok hoşlanacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ilişkileriniz tatminkâr olacak. Satış, pazarlama, bilgisayar, reklam, iletişim ve yayıncılıkla ilgili işleriniz varsa kazançlarınız artacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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