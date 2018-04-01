BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN daha çok özel hayatımıza ve ikili ilişkilerimize odaklı olabiliriz. Gözden kaçırdığımız olayları çözmeye çalışacağız. Dün Boğa burcuna geçen Venüs’le birlikte ilişkilerimizde daha sağlam ve oturaklı bir döneme giriş yapacağız. 3 hafta boyunca somut ve güvenilir sonuçlar elde etmek önem kazanıyor. İlişkilerimizde sağlam adımlarla ilerleyebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi kazanımlarınızda artış yaşayacaksınız. Güzel olan eşyalara karşı ilginiz artabilir. Ticaret ve sanatla uğraşanlar için olumlu bir dönem olacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
3 hafta boyunca fiziksel özellikleriniz ön planda olacak. Kilo almaya müsait olabilirsiniz. Önemli girişimleriniz için görüşmelerinizi artırabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıklar ön plana çıkabilir. Yalnızlığı sevecek ve ruhani konulara fazlasıyla ilgi göstereceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda gözler sizin üzerinizde olacak. Arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Tanışacağınız insanlardan yarar göreceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda olumlu bir döneme giriyorsunuz. Toplum önünde itibarınız artabilir. 3 hafta boyunca organizasyonlar ve davetler ön plana çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstediğiniz bir seyahati gerçekleştirebilir, tanımadığınız ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz. Önemli konuşma ve görüşmelerinizi bu döneme denk getirin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının kaynaklarından faydalanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kredi çekmek, maddi durumunuzu düzeltmek gibi etkiler altında olacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız aktif olmaya başlayacak. İlişkilerinizi düzeltmek, anlamlı bir ilişki yaşamak, ortaklarınızla olumlu atılımlar yapmak üzere harekete geçebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda güzellikler yaşayacaksınız. Çalışmak ve hizmet etmek size keyifli gelebilir. Kilo almaya müsait bir dönem içinde olacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda romantik ve tutarlı tavırlar içinde olacaksınız. Önümüzdeki 3 hafta boyunca yaratıcılığınız ve eğlenceli yönleriniz ön plana çıkacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi genişletmek, düzenlemek, tadilat, dekorasyon, tamirat gibi işlerle uğraşmak size zevk verebilir. Misafir ağırlamaktan çok hoşlanacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle ilişkileriniz tatminkâr olacak. Satış, pazarlama, bilgisayar, reklam, iletişim ve yayıncılıkla ilgili işleriniz varsa kazançlarınız artacak.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.