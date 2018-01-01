HAFTAYA BAKIŞ?

HAFTAYA hızlı bir iletişimle başlayacağız. Bugün öğlen saatlerinde ailemiz, yuvamız ve sevdiklerimiz önem kazanacak. Yarın Yengeç burcunda oluşacak dolunayla beraber ailevi konulara odaklanabiliriz. Başkalarına karşı anlayışlı ve sevecen tavırlarla yaklaşabilir, fedakârlıklarla hareket edebiliriz. Hafta sonu fırsatlarımız çok yüksek olacak. Bu durumu mutlaka değerlendirmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni yıla, yarın oluşacak dolunayın etkisiyle başlayabilirsiniz. Aile hayatınıza daha fazla odaklanacak, ilginizi sevdiklerinize yönlendireceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde olup bitenlerle ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber yapılacak işlerde düşünceli yapınızla hareket edebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel istekleriniz yerini maddi konulara bırakacak. Ortak parasal işlerinizde sevdiklerinize yardım edebilir ya da onlardan yardım alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yarın oluşacak dolunayda sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Sevdiklerinize empatiyle yaklaşacaksınız. Enerjinizi yükseltmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gün boyunca dinlenmek ve keyif yapmak isteyebilirsiniz. Başka insanlara büyük faydanız olabilir. Bu aralar kafanızda bir sürü plan var.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızdan duyacaklarınız hayatınızda etkili olabilir. Sevdiğiniz insana duygularınız yoğun. Özel hayatınızda romantik etkiler altındasınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta iş hayatınızda önemli açılımlar elde edebilirsiniz. Aile yaşantınızı iyi organize edin, yapılması gereken görevlerinizi ihmal etmeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde büyük ve önemli meselelerle uğraşmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda romantik ve sevecen davranışlar ön plana çıkacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızı veya alışverişlerinizi gözden geçireceksiniz. Bugün, ailenize yardım etmek veya onlardan yardım almak önem kazanabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli iletişim işlerinizde ahengi ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Gelişen bir sürü konu var. Bugün, işlerinizi toparlamanız gerekecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza ve işlerinize gereken özeni göstermelisiniz. Karşılaşacağınız olumsuzlukları sevgi dolu yaklaşımlarla aşabileceğinizi unutmayın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınıza daha fazla kendinizi verebilir, çocuğunuza vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Çevrenizle birlikte hareket edeceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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