BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BU hafta başında toplumun ihtiyacı ve yararına olacak işlerin peşine düşebiliriz. Önemli insanlardan göreceğimiz destekler yüksek olabilir. Perşembe gecesi oluşacak dolunay, bencil, kendimizi düşünen, kafamıza göre hareket edeceğimiz yönlerimizi ortaya çıkarabilir. İlişkilerimizde dengeyi sağlamak bu dönemde önemli olacak. Ego ve yardımseverlik arasında gidip gelmek bu hafta bizi zorlayabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kafanız sistemli çalışacak. Özgürlük ve değişkenlik isteğiyle hareket edebilir, iş hayatınızda iyi bağlantılar sağlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeli ve başkalarıyla birlikte hareket etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aktif olaylarla haftaya başlıyorsunuz. Beklenmedik yerlerden desteğiniz olabilir. Özel hayatınızda duygusal çözümler üretebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz destekleri göz ardı etmemelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda, farklı insanlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Bugün yerinizde duramayacak, aile hayatınız için yapılması gereken ödemeler veya harcamalar üzerine yoğunlaşacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya maddi konulara odaklanarak giriş yapacaksınız. Ailenizin sorumluluklarınızı siz üstlenebilirsiniz. Harcamalarınız yüksek olsa bile, sevdiğiniz insanlar zorlandığınızda sizi destekleyecekler.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşündüklerinizi hayata geçirmeniz kolay olabilir. Sevdiğiniz insanla gelecek planlarınızı oluşturabilirsiniz. Maddi konularda güçlü insanlardan göreceğiniz destekler sizi hareketlendirebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanız yapılması gerekenler adına çok hızlı ve yapıcı çalışabilir. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özel ilişkilerinizde üzerinizde etkisi olan biri size birçok konuda yol gösterebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla iletişiminiz güçlü akacak. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Kafanıza takılan tek şey yarım kalmış işleriniz olabilir. Ailenizdeki etkili biri yapmak istedikleriniz için sizi destekliyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizde vakit geçirecekseniz, işlerinizi tamamlamak size keyif verebilir. Ailenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik iletişim becerinizi ve yeni girişimlerinizi destekleyecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre iletişiminiz güçlü olacak. Akraba veya kardeşlerinizle kısa yolculuklar devrede olabilir. Hayatınızın ritmini yavaşlatmak isteseniz bile, sizi hareketlendirecek birçok olayla karşılaşabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, güçlü kişiliğinizle kolay harekete geçebilirsiniz. Sadece kendinizi değil, diğer insanların hayrını da düşünmek iş ortamlarınızda sizi yukarıya taşıyabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimde veya gelecek planlarınızda işler istediğiniz gibi ilerleyebilir. Başka insanlara yardım etmek isteyeceksiniz. Yenilendiğiniz bu dönemde insanlar üzerindeki etkiniz yüksek olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal harcamalarda çok açılmayın. Enerjinizi sevdiğiniz insanla birlikte akıtmak isteyeceksiniz. Güçlü arkadaşlarınız sizi atacağınız adımlarda destekleyecek. Önemli işler peşindesiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.