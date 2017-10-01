BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BU hafta başında toplumun ihtiyacı ve yararına olacak işlerin peşine düşebiliriz. Önemli insanlardan göreceğimiz destekler yüksek olabilir. Perşembe gecesi oluşacak dolunay, bencil, kendimizi düşünen, kafamıza göre hareket edeceğimiz yönlerimizi ortaya çıkarabilir. İlişkilerimizde dengeyi sağlamak bu dönemde önemli olacak. Ego ve yardımseverlik arasında gidip gelmek bu hafta bizi zorlayabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kafanız sistemli çalışacak. Özgürlük ve değişkenlik isteğiyle hareket edebilir, iş hayatınızda iyi bağlantılar sağlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeli ve başkalarıyla birlikte hareket etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aktif olaylarla haftaya başlıyorsunuz. Beklenmedik yerlerden desteğiniz olabilir. Özel hayatınızda duygusal çözümler üretebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz destekleri göz ardı etmemelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda, farklı insanlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Bugün yerinizde duramayacak, aile hayatınız için yapılması gereken ödemeler veya harcamalar üzerine yoğunlaşacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya maddi konulara odaklanarak giriş yapacaksınız. Ailenizin sorumluluklarınızı siz üstlenebilirsiniz. Harcamalarınız yüksek olsa bile, sevdiğiniz insanlar zorlandığınızda sizi destekleyecekler.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşündüklerinizi hayata geçirmeniz kolay olabilir. Sevdiğiniz insanla gelecek planlarınızı oluşturabilirsiniz. Maddi konularda güçlü insanlardan göreceğiniz destekler sizi hareketlendirebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız yapılması gerekenler adına çok hızlı ve yapıcı çalışabilir. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özel ilişkilerinizde üzerinizde etkisi olan biri size birçok konuda yol gösterebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla iletişiminiz güçlü akacak. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Kafanıza takılan tek şey yarım kalmış işleriniz olabilir. Ailenizdeki etkili biri yapmak istedikleriniz için sizi destekliyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde vakit geçirecekseniz, işlerinizi tamamlamak size keyif verebilir. Ailenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik iletişim becerinizi ve yeni girişimlerinizi destekleyecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminiz güçlü olacak. Akraba veya kardeşlerinizle kısa yolculuklar devrede olabilir. Hayatınızın ritmini yavaşlatmak isteseniz bile, sizi hareketlendirecek birçok olayla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, güçlü kişiliğinizle kolay harekete geçebilirsiniz. Sadece kendinizi değil, diğer insanların hayrını da düşünmek iş ortamlarınızda sizi yukarıya taşıyabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitimde veya gelecek planlarınızda işler istediğiniz gibi ilerleyebilir. Başka insanlara yardım etmek isteyeceksiniz. Yenilendiğiniz bu dönemde insanlar üzerindeki etkiniz yüksek olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal harcamalarda çok açılmayın. Enerjinizi sevdiğiniz insanla birlikte akıtmak isteyeceksiniz. Güçlü arkadaşlarınız sizi atacağınız adımlarda destekleyecek. Önemli işler peşindesiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN