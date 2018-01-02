BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN sabah saat 05.23’te Yengeç burcunda bir dolunay oluşacak. Yengeç temaları olan ev, aile, yuva, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konularda birtakım hassas oluşumlara açık olabiliriz.

Dolunay zamanı enerjinin en yüksek ve en görünür olduğu zamanlardır. Bu yüzden enerjimizi karşılaşacağımız hassas durumlarda kontrol etmekte zorlanabiliriz. Abartılı davranmaya ve sıkıntı yaşadığımız konuların büyümesine açık bir etki altındayız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda duygusal konularla ilgileneceksiniz. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi sağlayın. Bugün, abartılı davranışlardan kaçınmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminize çok dikkat etmeli, düşüncelerinizi kontrol etmelisiniz. Yakın çevrenizin hayatındaki olaylar sizin için de önem kazanabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda elinize para geçebilir veya parasal konularda hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Kazançlı durumlar harcamalarınızı hızlandırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ve isteklerinizi göz ardı etmeden, güvenliğinizi ve sağlığınızı mutlaka önemsemelisiniz. Bugün, hayati kararlar devrede olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik streslere hazır olun ama karşınıza gelecek olan değişik fırsatlar yüzünüzü güldürebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, sosyal çevrenize dayalı işlerinizde çok önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Bugün, duygusal streslere açık olabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çeşitli fırsatlarınız var. Aile hayatınız ve kariyeriniz arasındaki dengeyi sağlayın. Duygusal güvensizliklerinizle baş etmenin yollarını bulun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, hukuk ve ticaret konularında duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gelgitler yüksek olabilir, dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay ortak parasal işlerinizi hızlandırabilir. Ödemeler, banka işlemleri, altına girilecek bir borç bu dönemde sizi çok hassas kılacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda veya partnerinizin hayatında önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ortağınızın hayatındaki gelişmeler sizi de ilgilendirecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarında önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli ilerlemek durumunda olacağınız bu dönemde, bir olay sizi son derece hassas kılabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni bir insanla tanışıp yarar görebilirsiniz. Aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vakit harcamanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER