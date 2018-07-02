HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Kova burcundayken toplumsal konuların üzeirne eğilerek başlayabiliriz. Akşam saatlerine kadar Ay boşlukta olacağı için önemli işlere kalkışmak yerine yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz.

Bu hafta düşündüklerimiz yapacaklarımızın teminatı olacak. Bu yüzden sinirli ve gergin davranmak yerine bize sunulan şansların ve fırsatların hakkını vermeye gayret etmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin fazlasıyla aktif olacağı bir gün içindesiniz. Üzerinizdeki baskıyı ve enerjiyi boşaltmanın bir yolunu bulmalı ve yaşanan olayları kişisel olarak algılamamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve ön planda olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gün içindesiniz. Artık daha sağlıklı kararlar verebilmeniz gerekiyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzakta bulunan akrabalarınızla bir arada olmanın planlarıyla meşgul olabilirsiniz. Seyahat tutkunuz ve değişik yerler görme isteğiniz bugün son derece yoğun olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa maddi gelirler, banka ödemeleri veya başkalarının kaynaklarından yararlanmak gündeminizde olacak. Özel hayatınızda mantıklı davranmayı tercih edeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz veya sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız güçlü olacak. Kendinize sakladığınız ayrıntılar üzerinizde baskı oluşturabilir. Çabuk sinirlenmeye açık olabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toparlanmakta ve işlerinizi istediğiniz gibi oturtmakta zorlanabilirsiniz. Üzerinizde garip bir tembellik olabilir. Parasal konularda istediğiniz kararları rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda keyifli bir gün geçireceksiniz. İşinize ve yapmanız gerekenlere kanalize olmakta zorlanabilirsiniz. Şansınız şu sıralar çok açık, bunu mutlaka değerlendirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evinizde dinlenmek isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Ailenize dair sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Bu, size puan kazandıracak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ilgili konularda kafanız net olmayabilir. Duygusal kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizin üzerinizde yarattığı baskı en çok özel yaşantınızı etkileyecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda mantıklı kararlar almanız mümkün. Eğlence hayatınıza dair yapacağınız harcamalarda aşırıya kaçabilirsiniz. İş ve aile ortamınız arasında gelgitler yaşayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize karşı aşırı iyimser yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Sabırsızlığınız üzerinizde, çok çabuk sinirleniyorsunuz. Özel ilişkilerinizde karşı tarafın haklılığını göz ardı etmeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinize kapanmaz ve iletişiminizde kopukluklar yaşamazsanız, yaratıcılığınızı ortaklı planlarınızda kullanabilirsiniz. Aldığınız kararlardan farklı davranışlar sergileyebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN