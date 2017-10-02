BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde Venüs’ün Plüton’la olumlu açısı devreye giriyor. İlişkilerimizde güçlü yönlerimizi ortaya çıkarabiliriz. Bizi değiştirecek ve dönüştürecek ilişkiler içerisine girebiliriz. Adımlarımızı tutkularımızı devreye sokarak atacağız. Önemli işlerimizde çevremizden aradığımız desteği kolaylıkla bulabiliriz. İlişkilerimiz yoluyla çok merak ettiğimiz konulara dair önemli bilgiler edinebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki iş planları ve kuvvetli bağlantılar sizi hareketlendirebilir. Hızlı iletişiminiz sayesinde kısa vadeli planlarınızı, aktivitelerinizi devreye sokabilir ve enerjinizi bu yönde harcayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az samimi olduğunuz veya yeni tanıdığınız insanlar hayata daha iyimser gözlerle bakmanıza neden olabilir. Bugün, evinize ve ailenize yapacağınız harcamalar ve alışverişler hoşunuza gidecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün isteklerinizle göre hareket ederken, bir yandan da ailenizle ortak para konularınızda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Etrafınızda yaşanan olaylardan ders çıkararak ilerlemek çok önemli olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkide olduğunuz insanlarla ortaklaşa planlarla ve fikirlerle hareket etmek sizi mutlu kılabilir. Duygularınızı pratik bir şekilde ele alacaksınız. Biraz soğukkanlı olmak çok işinize yarayabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sahip olduğunuz şeylere bakış açınız sağlam olacak. Ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz için panik yapmanıza hiç gerek yok. Sosyal ortamlarda hayat görüşünüz etrafınızdakilere ilham verebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda güçlü adımlarla ilerlemek ve sevdiğiniz insandan destek almak sizi daha da güzelleştiriyor. Dış ortamlarda enerjinizle adeta parlayacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorgulamalarınız hiç bitmiyor ama hayatınızı düzene sokmak adına işinize de yarıyor. Ruhunuzla olan bağlantınız aile hayatınıza olumlu yansıyabilir. Nefes almak için dış ortamları tercih etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal bağlantılarınızın güçlendiği bu dönemde sağlam iletişim birçok işinizin anahtarı olacak. Arkadaş bağlantılarınızda aradığınız sonuçları bulabilirsiniz. Parasal konulara bu kadar takılmayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tepedeki insanlarla nasıl bağlantı kuracağınızı iyi biliyorsunuz. Göz önünde olacağınız yerlerde gücünüz yüksek olacak. Özel yaşantınızda sevdiğinizle güzel bir tatil planı devrede olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendinizi pek güvende hissetmediğiniz yerlerde gücünüzün daha etkili ve verimli çalıştığını görebilirsiniz. Siz kendinizi hayata ve akışa bıraktıkça işleriniz daha da ilerleyecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjiniz artarken, kendinizle ve ruhunuzla olan bağlantınız kuvvetli olacak. Bir şey isterken ne istediğinizden gerçek anlamda emin olun. Özel ilişkilerinizde keyfinize diyecek olmayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü arkadaşlarınız özel yaşantınız için harekete geçebilir ve size istediğiniz ilişkinin kapılarını açabilirler. Aile hayatınızda yapılması gereken işleriniz olabilir ama sosyallikten de uzak durmayın.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN