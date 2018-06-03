AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bu pazar ve hafta başı Ay, Kova burcunda olacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Genel anlamda yeni insanlarla tanışmak, sosyal olmak, gezmek ve paylaşmak, iş görüşmelerinde iyi intiba bırakmak için bugünden faydalanalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle fazlasıyla aktif olacağınız bir gün geçireceksiniz. Üzerinizdeki baskıyı ve enerjiyi boşaltmanın bir yolunu bulmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi göstereceğiniz ve ön planda olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gün içindesiniz. Duygularınızda ısrarcı olmanız özel hayatınızı etkileyecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaktaki akrabalarınız ve sevdiklerinizle bir araya gelme planları yapabilirsiniz. Seyahat tutkunuz, değişik yerler görme isteğiniz bugün daha yoğun olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular üzerine konuşacaksınız. Duygularınızı ön planda tutmayacak ve ketum davranışlar sergileyeceksiniz. Planlarınızı çevrenizle paylaşın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz veya sevdiğiniz insanla ilişkinizde yüzeysellikten uzak durun. Kendinize sakladığınız ayrıntılar üzerinizde baskı oluşturabilir, çabuk sinirlenebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim kuracağınız insanlar pratikliğinize bayılabilir. Herkesin sizden daha iyi bildiğini düşünmeyin, zira işleri en iyi organize eden sizsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda keyifli bir gün geçirmeniz mümkün. Özel yaşantınızda ve işlerinizdeki sıkıntılar azalıyor çünkü şansınız şu sıralar çok açık olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi bugün rahat hissettiğiniz ortamlardan yürütmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı konuları çok geçiştirmemeye dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizle ilgili konularda mantıklı düşünmenize rağmen, duygusal kararlar alabilirsiniz. Hayata farklı gözlerden bakmanız bugün işinize yarayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda bugün mantıklı kararlar alabilirsiniz. İşinizdeki yoğunluk nedeniyle bu aralar hayatı ve sahip olduklarınızı sorgulamak isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınıza yön verirken istekleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Özel ilişkilerinizde yanlış anlaşılsanız bile durumu toparlamasını bileceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim kopuklukları yaşamazsanız yaratıcılığınızı her alanda kullanabilirsiniz. Bugün aldığınız kararlardan daha farklı davranmaya meyilli olacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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