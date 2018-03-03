AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN öğleden sonra Ay, Terazi burcuna geçecek. Boşaltım sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Terazi burcu böbrekleri, kalça ve basenleri, bel bölgesini temsil ettiğinden böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. İlişkilere odaklanmak anlamında güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Sevdiklerimize ve eğlenceye vakit ayırmaya çalışalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlamanız gereken işler gözünüzde büyüyebilir. Özel hayatınızın detayları gündeminizde olacak. Sevdiklerinizi anlamakta, enerji olarak onlara yetişmekte zorlanabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza gereken ilgiyi göstermekte zorlanabilirsiniz. Günlük koşuşturmalarınız artabilir. Üzerinizde stres veya baskı hissedebilirsiniz. Biraz rahatlamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginizi özel hayatınıza yoğunlaştırmanız gerekebilir. Zamanınızın çoğunu ailenize ayırabilirsiniz. Diğer yandan bu hafta sonu aşka ve eğlenceye de ilgi duyacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra ilginizi daha çok ailenize kaydırabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gelgitleri abartmayın. Gezmek istiyorsanız ailenizdeki insanları da planlarınıza dahil etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, fikirsel olarak dengede olmaya çalışabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizin üzerine eğilmek bu hafta sonu sizi rahatlatacak. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı konularda gereksiz yere endişe edebilir, bu nedenle özel hayatınızda kendinizi aşağıya çekebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınızı iyi kontrol etmeniz gerekebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteksiz başlayan gününüz öğleden sonra yerini daha aktif ortamlara bırakabilir. Günlük iş akışınızın dışına çıkmak, gezmeye ve eğlenmeye daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, geçmişi anmanız söz konusu olabilir. Özel hayatınızda konuşulması gerekenleri masaya yatırın. Sevdikleriniz sizden güzel sözler bekliyor, onları ihmal etmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlar devreye girebilir. Aile hayatınıza enerji harcadığınız bu dönemde, diğer insanlarla yapacağınız planlarla rahatlayabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki birkaç gün boyunca kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Ailenize ayırmanız gereken vakitten çalmayın. Yakın çevrenize karşı fedakârlıklarınız devrede olacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vaktinizin çoğunu dış ortamlarda harcayacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlar size keyif verebilir. Hayatınızdaki güzel gelişmeleri arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sevdiğiniz insanla yapacağınız keyifli etkinlikler öğleden sonra yerini daha sakin ortamlara bırakabilir. İlginizi ortaklaşa para alanlarınıza kaydıracaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.