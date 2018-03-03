AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN öğleden sonra Ay, Terazi burcuna geçecek. Boşaltım sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Terazi burcu böbrekleri, kalça ve basenleri, bel bölgesini temsil ettiğinden böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. İlişkilere odaklanmak anlamında güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Sevdiklerimize ve eğlenceye vakit ayırmaya çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken işler gözünüzde büyüyebilir. Özel hayatınızın detayları gündeminizde olacak. Sevdiklerinizi anlamakta, enerji olarak onlara yetişmekte zorlanabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza gereken ilgiyi göstermekte zorlanabilirsiniz. Günlük koşuşturmalarınız artabilir. Üzerinizde stres veya baskı hissedebilirsiniz. Biraz rahatlamalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlginizi özel hayatınıza yoğunlaştırmanız gerekebilir. Zamanınızın çoğunu ailenize ayırabilirsiniz. Diğer yandan bu hafta sonu aşka ve eğlenceye de ilgi duyacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra ilginizi daha çok ailenize kaydırabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gelgitleri abartmayın. Gezmek istiyorsanız ailenizdeki insanları da planlarınıza dahil etmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, fikirsel olarak dengede olmaya çalışabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizin üzerine eğilmek bu hafta sonu sizi rahatlatacak. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konularda gereksiz yere endişe edebilir, bu nedenle özel hayatınızda kendinizi aşağıya çekebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınızı iyi kontrol etmeniz gerekebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İsteksiz başlayan gününüz öğleden sonra yerini daha aktif ortamlara bırakabilir. Günlük iş akışınızın dışına çıkmak, gezmeye ve eğlenmeye daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, geçmişi anmanız söz konusu olabilir. Özel hayatınızda konuşulması gerekenleri masaya yatırın. Sevdikleriniz sizden güzel sözler bekliyor, onları ihmal etmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlar devreye girebilir. Aile hayatınıza enerji harcadığınız bu dönemde, diğer insanlarla yapacağınız planlarla rahatlayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki birkaç gün boyunca kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Ailenize ayırmanız gereken vakitten çalmayın. Yakın çevrenize karşı fedakârlıklarınız devrede olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizin çoğunu dış ortamlarda harcayacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlar size keyif verebilir. Hayatınızdaki güzel gelişmeleri arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde sevdiğiniz insanla yapacağınız keyifli etkinlikler öğleden sonra yerini daha sakin ortamlara bırakabilir. İlginizi ortaklaşa para alanlarınıza kaydıracaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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