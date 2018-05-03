AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay, Yay burcunda olacak. Sırt ve siyatik ağrıları, varis ağrıları bugünlerde azabilir. Ev işlerinde temizlik için çok uygun bir gün. Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Bacak bölgesine yüklenmeden dolaşmak, gezinmek ve sportif faaliyetlerde bulunmak gerekecek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maceracı ruh haliniz eğlenceli konular üzerine yoğunlaşacak.Yalnız kafanıza buyruk davranışlarınız yakın çevrenizle bazı anlaşmazlıklara neden olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçok konuda işin fiziksel yönüne odaklanacaksınız. Siz yaptığınız her şeyin fiziksel olarak karşılığını görmedikçe tatmin olamıyorsunuz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda özgürlükten yana tavırlarınız gün içinde anlaşmazlıklara neden olabilir. Biraz fedakârlıkla gününüzü daha verimli geçirebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki detaylar gün içinde sizi uğraştırabilir. Özellikle arkadaş çevrenize karşı sorumluluklarınızı yerine getiremediğinizi düşünebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı güzelleştirecek alanlara yönelmeniz sizi biraz rahatlatabilir. Aşk hayatınız veya yaratıcılığa dayalı işleriniz bu aralar ön planda olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi ailenize yönelik konularda kullanacak ve kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Hayata karşı tereddütleriniz hareket etmenizi zorlaştırıyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrabalarınızdan tam destek alarak iletişiminizi hızlandıracaksınız. Hayatınızın kontrolünü sağlayamayınca dengeniz hemen bozuluyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelirlerinizin, yetmediğini fark ediyorsunuz. Bol keseden harcadığınız paraların hesabını şimdi tutmanız çok anlamsız. Moralinizi yüksek tutun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfinize düşkün bir şekilde günü geçireceksiniz. Kendi isteklerinize daha fazla önem vermeniz sevgilinizle anlaşmazlıklara neden olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne isteksiz başlayabilirsiniz. Kafanızda kurup biriktirdikleriniz rahat nefes almanızı engelleyebilir. Aile hayatınızda değişimler söz konusu.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekle hayatınızda değiştirmek istediğiniz konular üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda çevrenizle paylaşımlarınız yoğun olacak. İş hayatınızdaki oluşumları nasıl harekete geçireceğinizi ön planda tutacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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