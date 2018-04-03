AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Yapraklı sebzeler ekmek ve toplamak için harika günler. İkili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Hırs ve ihtiras bizi yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili konulara enerjinizi yoğunlaştırabilirsiniz. Parasal konularda sevdiklerinize ve yakın çevrenize yardımda bulunabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın isteklerine önem vermeye çalışacaksınız. Enerjinizi düşük hissettiğinizden başkaları için uğraşmak bugün sizi fazlasıyla zorlayabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylara karşı soğuk duran tavrınızla sevenlerinizi şaşırtacaksınız. İş hayatınızda tatmininiz yüksek olacak. Çalışmasanız bile, kendinize uğraşacak bir şeyler bulacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve eğlence hayatınız hareketleniyor. İş hayatınızdaki yoğunluk istediklerinizi yapmanıza engel olabilir. Hırsınıza sahip çıkmalı, olayları iyice değerlendirmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile gibi konular önemini artırırken, özgürlüğünüz sizin için çok değerli olacak. Kafanıza estiği gibi davranmak isteyebilirsiniz ama iş yoğunluğunuz buna izin vermeyebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki değişimleri hayretle karşılıyorsunuz. Sahip olduklarınızı kaybetme korkusu sizi frenleyebilir. Bugün, özellikle yakın çevre iletişiminiz son derece kuvvetli olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konular önemli olmaya başlıyor. Para biriktirme ihtiyacındasınız ama ödemeler buna izin vermeyebilir. İş hayatınızda para durumunuzu düzeltecek gelişmeler var.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılıkla ve sanatla ilgili bir işiniz varsa, bugün olumlu etkiler altında olacaksınız. İş hayatınızın yoğunluğundan keyifli ortamlarda vakit geçirmeyi ıskalayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizle baş başa olmak ön plana çıkacak. Eğlenceli ortamlarda bulunsanız bile, çok fazla paylaşım içine giremeyebilirsiniz. Bu yalnızlık duygusunu çalışarak giderebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle paylaşımlarınızdan keyif alacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda bulunsanız da, içinizi huzursuz eden şeylere karşı koyamıyorsunuz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık ortamlarda gözler sizin üzerinizde olacak. Maddi kazançlarınızı artıracak çalışmalar içine girebilirsiniz. Aktif yapınızla olayları didiklemeye yatkın olacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayattan alacağınız keyif yüksek olacak. İstediklerinizin beklentilerinizle örtüşmesi tatmininizi artırabilir. Kafanızı iş alanlarınıza fazla takmamaya özen gösterin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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