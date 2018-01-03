BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN sabah saatlerinde çok önemli kararlar almak yerine bitirilmesi gereken işlerimizin üzerine eğilebiliriz. Öğleden sonraysa daha eğlenceli ve keyifli bir ruh haline bürünebiliriz. Venüs-Neptün olumlu açısıyla ilişkilerimizde anlayışlı, fedakâr ve yardımsever davranacağız. Romantizm etkileri yüksek olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, rutin işlerinizi kolay halledeceksiniz. Sanki üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi canlı hissedeceksiniz. Çevrenizdeki insanlara yardım etmek size çok iyi gelecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Varsa çocuğunuzla ya da sevginizle çok keyifli etkiler altında olacaksınız. Maddi anlamda kendinizi güvende hissediyorsunuz. Arkadaşlarınıza yardım etmek isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir gün olacak. İnsanlara yardım etmek size haz veriyor. Bu dönemde buna her zamankinden daha çok önem vereceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizin peşinden koştuğunuzda karşılığını gördüğünüz ve kendinizi şanslı hissettiğiniz bir gün olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla bazı anlaşmazlıklara çok takılmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular zaman zaman sizi bir hayli zorlayabilir. Yine de hayattan beklentiniz yüksek olduğu ve kendinizi şanslı hissettiğiniz için bugünü oldukça verimli kılabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel kararlarınızı onlarla paylaşırken biraz dikkatli olmalısınız. İş alanlarınızdaki güzel gelişmeler, duygularınızı abartmanıza neden olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle mantıklı diyaloglar kurmakta zorlanabilirsiniz. İyimserliğinizi elden bırakmayın ve işlerinizi başka bir güne ertelemeyin. Çevrenizden iyi haberler alacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal konularda dengeyi oturtmakta zorlanabilirsiniz. Her şeyin para olmadığını anlamanız gerekiyor. İşteki şanslarınız size parasal olarak dönecek, merak etmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza buyruk davranmak istiyorsunuz. Duygusal olarak kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Dış ortamlardan alacağınız haberler hayata keyifle bakmanıza neden olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerji düşüklüğü, bazı işlerinizde kendinizi ortaya koyamamanıza neden olabilir. Bugün, dış ortamlarda bulunabilirsiniz. Parasal konularda bazı şeyleri biraz abartabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla para muhabbetine girmemeye çalışın. Para alışverişlerinize dikkat edin. Aşk ve ilişki alanlarınızda kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir gün sizi bekliyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde sevdiğiniz insanla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Onu çok eleştirmemeye özen gösterin. Ortaklaşa işlerinizde kendinizi ortaya koymak önemli olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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