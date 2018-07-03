AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Balık burcunda olacak. Salgı sistemimiz uyarılıyor. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Genel olarak duygusal olacağımız önümüzdeki birkaç gün boyunca partnerimizle vakit geçirmek, insanları anlamak ve empati kurmak ön plana çıkabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız becerikli, zeki, çekici ve sıkılgan bir insansınız. Biraz daha anlayışlı ve konulara odaklanan biri olabilirseniz çok daha iyi noktalara ulaşabilirsiniz. Çok geniş bir arkadaş çevreniz var ve sizi çok seviyorlar. Bu sene, düşündükleriniz gerçekleşebilir. Olumlu tutumlar içinde olmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geride kalan birkaç günün yoğunluğunu evinizde dinlenerek üzerinizden atabilirsiniz. Evinizin ve ailenizin mutluluğu bugün sizin için her zamankinden çok daha önemli olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize verdiğiniz sözler gün içinde sizi zorlayabilir. Ani duygu değişimleriniz olacak. Kendinizi bile şaşırtan kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle iyi anlaşıyorsunuz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde keyfiniz gayet iyi olacak. Biraz mola vermeniz gerekiyor. Parasal konularda önümüzdeki günler kendinizi son derece güvende hissedeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştireceğiniz alanlara veya size keyif veren tatil planlarına odaklanabilirsiniz. Hayatınız giderek hızlanıyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca işleriniz yoğun olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla, fikir alışverişleriniz ve parasal konularda alacağınız kararlar bugün etkili olacak. Kendinizi hiçbir şey yapmaya gücünüz yokmuş gibi hissedebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişinin hayatı ve istekleri sizin için önemli olacak. Arkadaşlarınızla ortaklaşa yapacağınız planlar bugün keyfinizi yerine getirecek. Sosyal ortamlarda konuşulacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken günlük işleriniz için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendinize güvenmeli ve sevdiklerinizden yardım talep etmelisiniz. Hızlı bir hafta sizi bekliyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli konularda, yaratıcı işlerde ve seyahat alanlarında gücünüzü iyi kullanıyorsunuz. İşlerinizi ahenk ve güzellik içinde yürütebilirsiniz. Bu aralar hayata aşkla bakacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular gündeminizde olacak. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız artabilir. Sevdiğiniz insanla olan ilişkileriniz sağlamlaşarak ilerliyor ve kendinizi oldukça iyi hissediyorsunuz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz ve sevdiğiniz insanla iletişiminiz oldukça uyumlu gözüküyor. Empati gücünüzü harekete geçireceksiniz. Hızlı iletişim trafiğiyle geçecek olan gününüz, sizi mutlu edebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara yönelik meseleleri gayet güzel idare edeceksiniz. İş alanlarınızda kendinizi göstermeyi seviyorsunuz. Biraz da evinizde yapılacaklarla ilgilenmeniz gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Hayatın birçok konuda sizi desteklediğini düşünecek, çevrenizle iletişiminizi artıracaksınız. Biraz daha kabuğunuzdan çıkmayı denemelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN